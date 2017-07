Constitucional moldavo invalida decreto presidencial que convocaba referéndum

El Tribunal Constitucional de Moldavia dictaminó hoy que el decreto del presidente del país, Igor Dodon, por el que convocó un referéndum no vinculante para el 24 de septiembre próximo no se ajusta a la Carta Magna de la república y, por tanto, no tiene valor jurídico.

El Constitucional adoptó esta decisión tras examinar un recurso del Partido Liberal contra el decreto presidencial, firmado el 28 de marzo de este año, según el portal informativo moldavo Actualitati.md.

Dodon dispuso celebrar una consulta sobre la anulación de una ley de devolución de fondos retirados ilegalmente del sistema bancario; la ampliación de las facultades presidenciales para disolver el Parlamento; la reducción del número de legisladores, y la inclusión de "Historia de Moldavia" como asignatura escolar.

Los jueces del Constitucional señalaron que las cuatro preguntas propuestas para la consulta se refieren a temas distintos, lo que está expresamente prohibido por la legislación.

Además, el dictamen recalca que según la Constitución el jefe del Estado puede proponer la celebración de un referéndum, pero no está facultado para convocarlo.

Por último, el Constitucional subrayó que el Parlamento es el único órgano de poder que puede convocar una consulta popular y asignar los fondos presupuestarios para su celebración.

Dodon, líder de los socialistas y partidario del acercamiento a Rusia, se impuso en las elecciones presidenciales a Maia Sandu, candidata de los europeístas, que cuentan con mayoría en el Parlamento y controlan el Gobierno.

Desde su llegada al poder, Dodon ha insistido en la necesidad de modificar la Constitución moldava a fin de ampliar la facultades del jefe del Estado.