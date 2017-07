Fuerza árabe afirma que las FSD y sus aliados solo controlan el 30 % de Raqa

Las Fuerzas de Élite Sirias, un grupo árabe que participa en la ofensiva en la ciudad de Al Raqa, afirmó hoy que los adversarios del grupo terrorista Estado Islámico (EI) solo controlan el 30 % de la urbe y no la mitad, como aseguraron ayer activistas.

"No creo que dominemos el 50 %, debe ser algo menos del 30 %, ya que hay muchas zonas que están en la periferia, fuera de las fronteras administrativas de Al Raqa", dijo a Efe el portavoz de esa formación, Mohamed Jaled Shaker, en una conversación telefónica.

Explicó que "el 'Dáesh' (acrónimo en árabe de Estado Islámico) se concentra, sobre todo, dentro de las fronteras administrativas de la localidad".

Shaker detalló que en los frentes del norte, el oeste y el sur las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por los kurdos, todavía están en el extrarradio.

"En el norte, aún no está controlado el cuartel de la División 17, que está en los alrededores. En cuanto al oeste, los distritos de Hatin y Al Rumania (controlados por las FSD) no están dentro de las fronteras administrativas; y en el sur, todavía no se ha tomado el barrio de Hisham bin Abdelmalek, que se considera que es periferia", subrayó.

El portavoz afirmó que tan solo se ha logrado penetrar en Al Raqa desde el este, donde están desplegadas las Fuerzas de Élite Sirias, que "han entrado por el barrio de Al Meshlab y de ahí al de Siná".

A partir de esta segunda área, los contrincantes del EI han podido penetrar 300 metros en el casco antiguo desde su muralla.

Shaker destacó que "desde el comienzo, la batalla en Al Raqa ha sido intermitente porque hay una disputa sobre quién se hará cargo de su administración tras el 'Dáesh'. Ni si quiera la coalición internacional ni el Gobierno de EEUU tienen una visión de futuro".

Detalló que hay varias posibilidades, una de ellas sería que hubiera una administración de las FSD, "pero esto creará problema con los árabes".

Otra sería que haya una gestión conjunta entre kurdos y árabes, "sin relación directa con Turquía y el régimen" sirio, que su juicio, es la que tiene mayor posibilidad.

Las FSD y sus aliados desarrollan desde el pasado 6 de junio el asalto a Al Raqa, con el apoyo de la coalición.

Ayer, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que las FSD controlaban ya el 50 % de la población, tras conquistar el estratégico barrio de Nazlet al Shihada, en el sur de la localidad y junto al río Éufrates.