Pence opina que Trump ha sido "sincero" en su enfado con fiscal Jeff Sessions

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, opinó hoy que el presidente, Donald Trump, ha actuado de manera "sincera" en su enfado público con su fiscal general, Jeff Sessions, por apartarse de la investigación sobre Rusia.

"Yo sé que la forma de hacer las cosas en Washington es hablar a espaldas de la gente. Pero ese no es el método de Trump", defendió Pence en una entrevista con Fox News.

"Creo que el presidente ha sido muy sincero, estaba decepcionado con la decisión de Sessions", dijo Pence, quien añadió que el Gobierno "valora el buen trabajo que el Departamento de Justicia ha hecho bajo el liderazgo del fiscal general".

Puso como ejemplo de ese "buen trabajo" el pulso contra las "ciudades santuario" y la lucha contra la Mara Salvatrucha.

"Lo que le gusta a la gente de Trump es que habla sin tapujos", concluyó el vicepresidente.

Trump se ha mostrado muy crítico los últimos días con el fiscal general, arrepintiéndose públicamente de haberlo invitado a formar parte del Gabinete y planteándose su destitución.

El The New York Times publicó hoy que los asesores del presidente le han aconsejado que dé un paso atrás en sus ataques contra Sessions para evitar una revuelta entre los líderes republicanos del Senado, que según el rotativo no tolerarán una eventual destitución del fiscal.