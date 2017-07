Alcalde caraqueño pide desde arresto domiciliario a Zapatero que no lo visite

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario, pidió hoy al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que no lo visite y lo conminó ir a las tumbas de los 101 muertos que han dejado las protestas opositoras venezolanas.

"Yo no quiero que usted venga a visitarme, no me visite (...); le pido que vaya a visitar las tumbas, que por lo menos lleve un ramo de flores a las tumbas de esos héroes (...), y también las cárceles donde están siendo torturados, humillados y mancillados más de 470 presos políticos", dijo en un vídeo que difundió en Youtube.

Ledezma recriminó a Zapatero, quien actúa como mediador entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus detractores, el no haber logrado que el mandato del gobernante venezolano fuera decidido en un referendo revocatorio frustrado en 2016.

"Si usted, señor Zapatero, hubiese contribuido a impedir que el año pasado nos robaran el referendo revocatorio no estaríamos sufriendo hoy en día este drama, esta tragedia", remarcó.

Ledezma difundió su vídeo menos de 24 horas después de que hiciera lo propio el dirigente opositor Leopoldo López, también bajo arresto domiciliario, y visitado recientemente por Zapatero.

Al igual que López, Ledezma advirtió del empeño antidemocrático que la opositora alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) achaca a la iniciativa de Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente, y pidió a los ciudadanos seguir con las protestas de calle.

La MUD debe "cuidarse de caer en trampas de diálogos" con el Gobierno, que en el pasado convocó a sus detractores para luego encarcelarlos, manifestó Ledezma.

"Cuidado compañeros de la MUD con caer otra vez en trampas de diálogos que terminan arriando banderas que muchas veces la gente ve como una traición", señaló.

La máxima autoridad capitalina se encuentra privada de libertad desde hace dos años y cinco meses acusada de conspiración y asociación para delinquir, aunque aún no ha sido condenada.

Después de dos meses tras las rejas en la cárcel militar donde también se encontraba López, Ledezma recibió una medida cautelar y por motivos de salud actualmente cumple el arresto desde su domicilio.

"Quiero rendirme ante estos venezolanos valientes que han decidido tomarse las calles y que han resuelto no salir de ellas hasta no conquistar la libertad", sostuvo.