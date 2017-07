¿Ha encontrado Bella Thorne el amor?

Aunque han pasado ya dos meses desde que Bella Thorne y Scott Disick se dejaran fotografiar en actitud cariñosa durante unas lujosas vacaciones en Cannes, un episodio del que la joven intérprete ha insistido en varias ocasiones que nada tiene que ver con una supuesta relación sentimental, el tema en cuestión ha generado tantos rumores y elucubraciones desde entonces, que la actriz no ha tenido más remedio ahora que intentar acallarlas para siempre a base de jugosos titulares.

"La verdad es que tengo la vista puesta en alguien, espero poder dar más detalles sobre el asunto tan pronto como pueda, a ver qué pasa", explicó la antigua niña Disney al portal 'Entertainment Tonight' antes de dejar muy claro que no, que el susodicho no es Scott Disick.

"Oh por Dios, no es Scott Disick. Somos amigos y ya está, haceros a la idea de una vez. La gente puede tener amistades sin necesidad de que pase algo más. Así que, por favor, ¡superadlo ya!", respondió visiblemente enfadada ante la pregunta formulada por el mismo medio.

Todavía es muy pronto para saber si esta maniobra para desviar la atención mediática del espinoso asunto que le une al polémico Scott -padre de tres hijos con Kourtney Kardashian- surtirá el efecto deseado, teniendo en cuenta que los intentos previos de la artista por cerrar el debate de una vez por todas han resultado infructuosos.

"Scott es un tipo muy agradable, dulce y encantador, pero somos muy diferentes. Yo no bebo y él bebe demasiado, entonces todo acabó siendo algo decepcionante y me dije: 'Es hora de irme'. Estuvimos juntos en Cannes y salimos por ahí, pero no me encontraba cómoda. Me gusta salir a bailar, pero no soy de fiestas salvajes", explicaba hace unas semanas a E! Online.