Clooney, Aronofsky y Del Toro competirán por el "León de Oro" de Venecia

Roma, 27 jul (EFE).- Los estadounidenses George Clooney y Darren Aronofsky optarán al León de Oro en la 74 "Mostra" de Venecia, donde pondrá el acento hispano el mexicano Guillermo del Toro, con su romance de ciencia ficción "The shape of water".

Los organizadores del Festival de Venecia presentaron hoy en Roma la lista de 21 películas que conforman su sección oficial, entre las que figura la película de Del Toro, único cineasta latinoamericano del plantel.

El autor de "El laberinto del fauno" (2006) apuesta por una historia de amor ambienta en plena Guerra Fría entre un viscoso anfibio antropomórfico y la bedel muda (Shally Hawkins) del laboratorio donde la extraña criatura es conservada.

Es, en palabras del director del certamen, Alberto Barbera, "la mejor película de Del Toro de los últimos diez años".

Por su parte George Clooney acudirá a Venecia para estrenar su último trabajo detrás de las cámaras, "Suburbicon", una historia de suspense protagonizada por Matt Damon y Julianne Moore.

El también estadounidense Darren Aronofsky ("Black Swan", 2010) competirá con una historia de terror titulada "Mother!", protagonizada por Jennifer Lawrence, el español Javier Bardem y Michelle Pfeiffer.

El encargado de abrir el festival será el director Alexander Payne con su película de ciencia ficción "Downsizing", también en concurso y en la que reduce con un experimento a unos pocos centímetros a Matt Damon.

El británico Andrew Haigh competirá con "Lean on Pete", con la revelación Charlie Plummer como protagonista; el francés Robert Guédiguian con "La villa", el libanés Ziad Doueiri con "L'Insulte", y el artista chino Ai Weiwei con el documental "Human Flow" sobre el tema que ha centrado su obra en los últimos años, la inmigración.

Mientras que el israelí Samuel Maoz regresa a Venecia ocho años después de llevarse en León de oro con una dura historia de guerra, "Lebanon", y ahora llega con un drama sobre el post conflicto, "Foxtrot".

También concurren el francés Xavier Legrand con "Jusqu'à la garde", la china Vivian Qu con "Angels wear white", el estadounidense Paul Schrader con "First reformed" y el irlandés Martin McDonagh con "Three billboards outside ebbing, Missoure", protagonizada por Peter Dinklage ("Game of Thrones").

El australiano Warwick Thornton competirá con "Sweet country", el francotunecino Abdellatif Kechiche con "Canto Uno", el japonés Hirokazu Kore'eda con "The third murder" y el documentalista estadounidense Frederick Wiseman con "Ex libris - The New York Public Library", una nueva muestra de sus filmes sobre museos o centros culturales, como "National Gallery" (2014) o "La danse" (2009).

Completan la principal categoría de la Mostra veneciana cuatro cintas italianas:"The leisure seeker" de Paolo Virzì, protagonizada por Donald Sutherland y Helen Mirren; "Ammore e malavita", de los hermanos Marco y Antonio Manetti; "Hannah", de Andrea Pallaoro, y "Una famiglia", de Sebastiano Riso.

Pero además de la sección oficial, la Mostra cuenta con una segunda categoría, Horizontes, dedicada a las nuevas tendencias creativas y en la que competirá, junto a otros 18 filmes, el argentino Pablo Giorgelli con "Invisible".

También lo hará un metraje de título en español, "Los versos del olvido", con el que el iraní Alireza Khatami recrea una historia de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

En la sección de cortometrajes de Horizontes concurre "Tierra mojada", del joven realizador colombiano Juan Sebastián Mesa, que ya en la pasada edición se alzó con el Premio del Público de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia.

Fuera de concurso, en el marco incomparable del Festival de Venecia, el director español Fernando León de Aranoa mostrará su película "Loving Pablo", sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz.

Un esperado trabajo del que el director Barbera se limitó a alimentar el interés al afirmar que "merece la pena ver" lo que Bardem hace en el papel del célebre criminal.

Por su parte, la argentina Lucrecia Martel llevará a Venecia, también fuera de concurso, su cinta "Zama".

Este año el Festival de Venecia apuesta además por la realidad virtual al programar una sección especial con veintidós cintas filmadas con esta tecnología, tres de ellas dirigidas por españoles: Nicolás Alcalá, Rafael Pavón y Josema Roig.

Con la presentación de las películas a concurso comienza la cuenta atrás para el Festival, considerado el más antiguo del mundo y que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

El jurado encargado de otorgar los galardones estará presidido por la actriz estadounidense Annette Bening e integrado por otros ocho expertos en cine, entre ellos el director mexicano Michel Franco, y el premio que ya se conoce es el León de Oro a la carrera, que recibirán Jane Fonda y Robert Redford.