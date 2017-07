Listado de películas en la 74 edición de la Mostra de Venecia

La 74 edición de la Mostra de Venecia, que se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre, desveló hoy la programación de la sección oficial con las películas que competirá por el León de Oro, así como de Horizontes y los filmes fuera de concurso y en eventos especiales.

El listado completo es el siguiente:

SECCIÓN OFICIAL

---------------

- "Human Flow", de Ai Weiwei.

- "Mother!", de Darren Aronofsky.

- "Suburbicon", de George Clooney.

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro.

- "L'insulte", de Ziad Doueiri.

- "La villa", de Robert Guédiguian.

- "Lean on pete", de Andrew Haigh.

- "Mektoub, My love: Canto Uno", de Abdellatif Kechiche.

- "Sandome no satsujin" ("The third murder"), de Hirokazu Koreeda.

- "Jusqu'à la garde", de Xavier Legrand.

- "Ammore e malavita", de Antonio y Marco Manetti.

- "Foxtrot", de Samuel Maoz.

- "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin Mcdonagh.

- "Hannah", de Andrea Pallaoro.

- "Downsizing", de Alexander Payne (Filme de apertura).

- "Jia nian hua" ("Angels Wear White"), de Vivian Qu.

- "Una famiglia", de Sebastiano Riso.

- "First Reformed", de Paul Schrader.

- "Sweet country", de Warwick Thornton.

- "The Leisure Seeker", de Paolo Virzì.

- "Ex Libris - The New York Public Library", de Frederick Wiseman.

FUERA DE CONCURSO

-----------------

Ficción:

- "Our souls at night", de Ritesh Batra.

- "Il signor Rotpeter", de Antonietta de Lillo.

- "Victoria & Abdul", de Stephen Frears.

- "La mélodie", de Rachid Hami.

- "Outrage coda", de Takeshi Kitano (Filme de clausura).

- "Loving Pablo", de Fernando León de Aranoa.

- "Zama", de Lucrecia Martel.

- "Wormwood", de Errol Morris.

- "Diva!", de Francesco Patierno.

- "Le fidèle", de Michaël R. Roskam.

- "Il colore nascosto delle cose", de Silvio Soldini.

- "The Private Life of a Modern Woman", de James Toback.

- "Brawl in Cell Block 99", de S.Craig Zahler.

No ficción:

- "Cuba and the cameraman", de Jon Alpert.

- "My generation", de David Batty.

- "Piazza vittorio", de Abel Ferrara.

- "The Devil and Father Amorth", de William Friedkin.

- "This is Congo", de Daniel Mccabe.

- "Ryuichi Sakamoto: Coda", de Stephen Nomura Schible.

- "Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton", de Chris Smith.

- "Happy Winter", de Giovanni Totaro.

EVENTOS ESPECIALES

------------------

- "Casa d'altri", de Gianni Amelio.

- "Michael Jackson's Thriller 3D", de John Landis.

- "Making of Michael Jackson's Thriller", de Jerry Kramer.

HORIZONTES

----------

Largometrajes:

- "Napadid Shodan" ("Disappearance"), de Ali Asgari.

- "Espèces Menacées", de Gilles Bourdos.

- "The Rape of Recy Taylor", de Nancy Buirski.

- "Caniba", de Lucien Castaing-Taylor y Verena Paravel.

- "Les Bienheureux", de Sofia Djama.

- "Marvin", de Anne Fontaine.

- "Invisible", de Pablo Giorgelli.

- "Brutti e Cattivi", de Cosimo Gómez.

- "Ha ben dod" ("The Cousin"), de Tzahi Grad.

- "Ha edut" ("The Testament"), de Amichai Greenberg.

- "Bedoune tarikh, bedoune emza" ("No date, no signature"), de Vahid Jalilvand.

- "Los versos del olvido", de Alireza Khatami.

- "La nuit où j'ai nagé - Ooyogisugita yoru", de Damien Manivel e Igarashi Kohei.

- "Nico", de Susanna Nicchiarelli.

- "Krieg", de Rick Ostermann.

- "West of Sunshine", de Jason Raftopoulos.

- "Gatta cenerentola", de Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri y Dario Sansone (Animación).

- "Undir trénu" ("Under the Tree"), de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

- "La vita in comune", de Edoardo Winspeare.

Cortometrajes:

- "Apia" ("Aria), de Myrsini Aristidou.

- "By the Pool", Laurynas Bareisa.

- "Gros Chagrin", de Céline Devaux.

- "Lagi senang jaga sekandang lembu" ("It's Easier to Raise Cattle"), de Amanda Nell Eu.

- "Astrometal", de Efthimis Kosemund Sanidis.

- "The Knife Salesman", de Michael Leonard y Jamie Helmer.

- "Tierra Mojada", de Juan Sebastián Mesa Bedoya.

- "Meninas formicida", de João Paulo Miranda María.

- "L'ombra della sposa", de Alessandra Pescetta.

- "Awasarn sound man" ("Death of the sound man"), de Sorayos Prapapan.

- "Himinn opinn", de Gabriel Sanson y Clyde Gates.

- "Mon amour, mon ami", de Adriano Valerio.