Argentino Giorgelli y colombiano Mesa, en Horizontes de la Mostra de Venecia

El realizador argentino Pablo Giorgelli competirá con su cinta "Invisible" en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia , misma sección pero en el apartado de cortometrajes en el que estará el colombiano Juan Sebastian Mesa con "Tierra Mojada", anunciaron hoy los organizadores.

El director de la 74 edición de la Mostra, Alberto Barbera, afirmó que la película de Giorgelli ("Las acacias", 2011) "confirma la gran calidad de este director" argentino.

El argentino competirá con otras dieciocho cintas en esta sección de la Mostra, la segunda en importancia del festival y dedicada a las nuevas tendencias estéticas y expresivas del cine.

Entre las películas que participarán en Horizontes está "Los versos del olvido", dirigida por el iraní Alireza Khatami y rodada enteramente en Chile, que cuenta una historia de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, explicó Barbera.

Otros de los títulos que competirán son "Nico", de Susana Nicchiarelli; "Nappadid Shodan", de Ali Asgari; "Espéces Menacés, de Gilles Bourdos, o "The Rape of Rency Tylor", de Nancy Buirski.

Por su parte, Mesa regresará de este modo a Venecia, donde el año pasado ganó el Premio de la Audiencia de la Semana Internacional de la Crítica, evento paralelo al festival, con su cinta "Los nadie".

El colombiano competirá con otros seis cortos: "Apia", de Myrsini Aristidou; "By the pool", de Laurynas Bareisa; "Gros chagrin", de Célline Devux; "Lagi senang jaga sekandang", de Amanda Nell Eu; "Astrometal", de Efthmis Kosemund Sanidis, y "The Knife salesman" de Michael Leonard y Jaimie Helnes.

El Festival de Cine de Venecia dará comienzo formalmente el 30 de agosto con la proyección del filme de apertura, "Downsizing", del estadounidense Alexander Payne, que también compite.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en la tarde del 9 de septiembre y repartirá los premios, entre ellos el codiciado León de Oro, un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening ("American beauty", 1999).

Lo compondrán el director mexicano Michel Franco, el húngaro Ildikó Enyedi, la actriz británica Rebecca Hall, la francesa Anna Mouglalis, la actriz italiana Jasmine Trinca, el crítico anglo-australiano David Stratton, el director británico Edgar Wright y el cineasta de origen chino Yonfan.

Por la isla del Lido veneciano, engalanada para acoger una nueva edición del festival de cine más antiguo del mundo, pasarán previsiblemente estrellas como Robert Redford y Jane Fonda, que serán laureados con el honorífico "León de Oro" a la carrera.