Caitlyn Jenner asegura que su vida es mucho más tranquila ahora que puede mostrarse tal y como es

Desde que hace dos años decidiera presentarse ante el mundo como una orgullosa mujer a través de su ya histórica portada para Vanity Fair, Caitlyn Jenner se ha convertido no solo en una de las personalidades más reconocibles del mundo del entretenimiento, sino también en una de las defensoras más notorias que tiene la comunidad LGTBQ, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales.

Sin embargo, y a pesar del escrutinio adicional que se desprende de su doble condición de celebridad y activista, sin olvidar el interés que generan sus enfrentamientos constantes con el clan Kardashian o su anunciada intención de entrar en política, la que fuera medallista olímpica y marido de Kris Jenner está convencida de que su vida nunca había sido tan "simple" como lo es ahora.

"Solo puedo decir que, después de haber pasado por un largo camino, por fin he llegado a ese punto de mi vida en el que puedo ser aceptada por lo que soy y vivir sin secretos y con total transparencia. Esa es la situación más maravillosa a la que puedes aspirar, pero no siempre es fácil alcanzarla. Mi vida a día de hoy es tan simple: soy yo misma, salgo a la calle y disfruto de la amabilidad de los demás. Hay mucho menos drama en mi vida y en mi cabeza", confiesa a la revista Michigan Avenue.

Una vez superados todos aquellos obstáculos que le impedían proyectar su verdadera identidad y vivir de acuerdo a sus propios deseos, Caitlyn entiende que la difícil transición que ha tenido que atravesar, para llegar a una existencia más cómoda y satisfactoria, no difiere demasiado de la que experimentan otras personas que han de lidiar con las adversidades.

"He aprendido que todo el mundo tiene que solventar grandes problemas para poder disfrutar de ese nivel de libertad. Ya sea una adicción al alcohol o a las drogas, o el miedo a asimilar tu verdadera condición sexual o de género, todos tenemos que superar numerosas barreras para poder ser nosotros mismos y vivir en plenitud", añade en la misma conversación.

Al margen de que finalmente se presente o no como candidata al Senado por el estado de California (curiosamente por el Partido Republicano), la exatleta insiste en que nunca ha pretendido erigirse en portavoz oficiosa del colectivo transexual, sino simplemente contribuir con su historia y exposición pública a erradicar de una vez por todas la discriminación por razón de identidad u orientación sexual.

"Llevo diciendo esto desde el principio, no pienso en mí misma como una portavoz o representante de la comunidad trans, sino como en la única portavoz de mi propia vida. No puedo hablar sobre la experiencia de otras personas, solo de todo lo que he aprendido en los últimos dos años. Sin embargo, espero que mi historia y la posición en la que me encuentro, como antigua atleta y celebridad que soy, sirva para propiciar cambios en este sentido y así avanzar hacia un futuro más justo", apunta en la entrevista.