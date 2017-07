Belmonte: "Esta era la medalla que me faltaba"

La nadadora española Mireia Belmonte ha asegurado hoy después de conseguir en 200 mariposa el oro en un Mundial, que estaba "súper emocionada y contenta" por haberse colgado la medalla que le faltaba.

"Esta era la medalla que me faltaba", ha afirmado la badalonesa, que anteriormente había subido a lo más alto del podio en Juegos Olímpicos y Europeos, pero nunca en un Mundial.

Belmonte ha ganado en una prueba disputada hasta el último metro. Ha tocado con 2:05.26 por delante de la alemana Franziska Hentke (2:05.39) y de la húngara Katinka Hosszú (2:06.02), plata y bronce, respectivamente.

La nadadora ha desvelado que esta mañana se ha levantado "muy enferma" con dolor de cabeza y de garganta, por lo que hasta se ha llegado a cuestionar qué pasaría esta tarde.

"Pensaba que no sé como voy a competir esta tarde. Pero descansé y me he recuperado", ha dicho Belmonte, quien ha admitido que seguramente por ese motivo ha nadado con menos nervios que ayer por la tarde.

"Sabía que tenía la oportunidad de estar en el final de un mundial y que no todo el mundo puede hacerlo, así que bueno, dije que voy a tirarme y hacer lo mejor que puedo", ha relatado sobre las motivaciones que la llevaron a competir pese a su malestar.

"El último 25 me costó, pero lo bonito de estas pruebas es que todo es ajustado", ha reiterado la ya campeona mundial, que hasta ahora ganó todo tipos de oros, incluido el Olímpico, menos este.

Siguiendo el análisis de la carrera, Belmonte ha explicado: "el plan era nadar más valiente que ayer: ir a lo mío y no mirar mucho a los lados".

"No sabía en qué posición iba, veía solo a la alemana que estaba al lado", ha afirmado Belmonte, quien considera que lo importante siempre es "simplemente concentrarte en lo que puedes hacer y ya está".