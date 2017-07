Estoy feliz acá, voy a responder dentro de la cancha: Edwin Cardona

Edwin Cardona fue presentado este jueves, junto a Paolo Goltz y Cristian Espinoza, como nuevo refuerzo de Boca Juniors para el próximo torneo. El volante de la Selección Colombia aseguró que va a "responder" en el campo de juego y restó importancia a las críticas de su sobrepeso.

"Es una responsabilidad muy grande estar acá. Uno se siente orgulloso", comentó Cardona, quien antes agradeció al presidente y cuerpo técnico del equipo por llevarlo al club.

"Estoy feliz acá, voy a responder dentro de la cancha", aseguró el volante tras ser consultado por las altas expectativas de los aficionados por su llegada. "Voy a aportar mi granito de arena para el equipo", agregó

En cuanto a lo físico, el volante de la Selección restó importante y comentó que "de lo único que hay que hablar es de los futbolístico, cuando juegue lo van a notar".

Cardona manifestó su deseo de jugar con la camiseta número 10, "si está disponible voy a usarla con mucha responsabilidad, me gustaría usarla... Me sentiría halagado por las personas que la han usado". Mientras que agradeció el apoyo de los aficionados. "He sentido el cariño desde que llegué".

Finalmente, describiendo sus características de juego, el volante resaltó su pegada y nivel de sacrificio.