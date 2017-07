Sería una opción que Quintana fuera jefe de filas en el Tour y yo en el Giro: Landa

El ciclista español Mikel Landa, recientemente cuarto en la clasificación general del Tour de Francia, dialogó con el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, el pedalista habló sobre la posibilidad de emigrar al Movistar y su deseo de ser jefe de filas de ahora en adelante.

La llegada de Landa a la escuadra española podría comprometer el protagonismo de Nairo Quintana como líder del equipo

"De ahora siempre jefe para que no haya discusiones", comentó el español al ser preguntado si seguiría como gregario tras su buena actuación en el Tour. "He mostrado que puedo disputar una general, tengo unos años muy buenos a nivel deportivo por delante".

Landa se lamentó de no haber podido tener más protagonismo en la pasada carrera francesa, aunque comentó que sabía desde el principio que sería gregario.

"Movistar es una posibilidad, es un equipo serio que me gusta como trabaja... Si no es Sky podría ser Movistar", comentó, acto seguido fue cuestionado de si aceptaría ser jefe de filas en el Giro y trabajar para Nairo y Valverde en el Tour y la Vuelta, respectivamente, a lo que el español respondió: "Sería una opción", aunque agregó: "No sé si el año que viene voy a querer ir al Tour o al Giro".

Sky se encuentra interesado que Mikel Landa continué en el equipo, a lo que él les ha pedido algo de tiempo para analizar sus posibilidades.