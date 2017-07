Radican proyecto de ley para acabar cobros excesivos de derechos de grado

La senadora Nadia Blel manifestó que muchas veces los jóvenes no pueden graduarse por no tener el dinero para pagar estas tarifas que muchas veces superan el 10% del valor del semestre y que se incrementa dependiendo de si es un título profesional, de especialización, maestría o doctorado.

“Lo que queremos es que se garantice el grado como un derecho del estudiante cuando haya acabado sus materias y que no se condicione la expedición del diploma por cuenta del no pago de estaos derechos de grado que muchas veces incluyen los gastos de la ceremonia, las fotos y otros ítems que no deben ser obligatorios”, añadió.