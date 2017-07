Ya no habrá proyecto de transfuguismo para que congresistas cambien de partido

El senador Armando Benedetti explicó que hubo una pequeña crisis al interior del partido pero que ya se está solucionando y que será el presidente Santos el que le ponga punto final durante la reunión que sostendrán el próximo jueves.

“La votación fue unánime, no habrá transfuguismo, no se disuelve el Partido de La U, llevamos ocho años ganando todas las elecciones y eso no va a cambiar, aquí lo importante es que la crisis se dio mucho antes de elecciones y eso nos da la oportunidad de corregir el rumbo y llegar fuertes a 2018”, añadió.

Benedetti explicó que las fracturas internas y la creación de sub grupos o combos de congresistas ya es cosa del pasado y que después de la reunión con el presidente el Partido de La U tendrá claro su panorama de cara a 2018.