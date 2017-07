No tengo ni tuve relación con Odebrecht: senador Antonio Guerra

Antonio Guerra, senador de Cambio Radical dijo que lo toma por sorpresa esta decisión de la fiscalía pues nunca ha tramitado nada a favor de ninguna multinacional ante la ANI o ha utilizado su investidura para presionar algún tipo de contrato.

“No conozco a nadie en Odebrecht, no tengo ni tuve nada que ver con ese tema, estoy tranquilo y si me requieren pues iré con la convicción de que no he cometido ninguna ilegalidad, no conozco Brasil, jamás he tenido nada que ver con esos temas viales”, precisó.

Dijo además que conoció a Otto Bula como parte de su actividad política pero aclaró que nunca tuvo relaciones personales o negocios con el denominado cerebro de los sobornos de la constructora brasileña en Colombia.

Los senadores Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile no asistieron a la sesión plenaria de este martes en el Congreso de la República.