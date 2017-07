Estoy listo para lo que requiera la Corte, no tengo nada que esconder: Ñoño Elías

El congresista sorprendió a sus colegas al aparecer como si nada en el recinto de la plenaria y respondió tranquilo a las preguntas de la prensa sobre la decisión de la Fiscalía de vincularlo formalmente al escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Sobre la cancelación de su visa aseguró que se trata de una decisión autónoma de Estados Unidos y que desconoce los motivos por los cuales se dio ese trámite.

“De mí se ha dicho de todo, esto es un impase que voy a superar como siempre, estoy tranquilo esperando a que la corte me requiera porque no tengo nada que esconder, todo el mundo sabe que fui amigo de Otto Bula pero eso no es delito, así que aquí estoy y no me voy a ir del país”, afirmó.