“No recibí absolutamente nada de la multinacional Odebrecht” Musa Besaile

Musa Besaile, senador del partido de la U, se refirió a las palabras del fiscal Néstor Humberto Martínez, donde investigan como presuntos beneficiarios de pagos de Odebrecht a los senadores Bernardo Elias, Musa Besaile, Plinio Olano, Ciro Rodríguez y Antonio Guerra.

“Estoy presto ante la Corte Suprema de Justicia para rendir informe ante ellos, no tengo nada que ver, ni nada que temer, estoy plenamente seguro que ante los ojos de Dios la verdad va a aflorar, de una mentira no se puede condenar a una persona que no conoce a nadie que está implicado con este tema” aseguró el senador.

Asimismo, Besaile afirmó que no tiene ninguna relación con el exsenador Otto Bula desde el año 2001, “No creo que haya hablado de mí porque no tiene nada de qué hablar. No existe una foto, una llamada, un mensaje, ni siquiera que hayamos coincidido en una reunión social” añadió.