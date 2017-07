Con tropiezos inicia imputación por remodernización de la Refinería de Cartagena

Sobre las 10:00 de la mañana inició la imputación de cargos a los siete ex directivos de Reficar, por las irregularidades en los sobrecostos para la remodernización de la refinería de Cartagena, pero con lo que no contaba la Fiscalía es que dos de los involucrados que se presentaron desde el consulado de Washington en Estados Unidos, no entendían español.

El Consejo Superior de la Judicatura envió un traductor pero al parecer los extranjeros no entendieron la imputación, "no comprenden nada de castellano, de manera que ellos no pueden entender nada de lo que dicen en la audiencia", señaló una de las abogadas.

La diligencia se tuvo que suspender por casi media hora mientras se solucionaba el percance, luego la Fiscalía presentó uno de sus traductores. El fiscal del caso tuvo que iniciar de nuevo la imputación no se avanzó mucho por la traducción simultánea y porque el consulado de Washington finalizaba labores sobre las 4:30 de la tarde.

Este miércoles continúa la audiencia con traductor simultáneo a bordo por las presuntas irregularidades que llevaron a los sobrecostos en la remodernización de la refinería.