Cisma televisado en el catolicismo colombiano en vísperas de la visita papal

Bogotá, 26 jul (EFE).- A pocas semanas de la llegada del papa Francisco a Colombia los católicos de ese país asisten a un choque de trenes entre sus obispos y Teleamiga, una ortodoxa cadena de televisión liderada por el excandidato presidencial conservador José Galat, quien no reconoce al pontífice.

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) criticó ayer la actividad de Teleamiga en un duro comunicado en el que acusó a la emisora de sembrar dudas sobre el pontificado de Francisco entre sus televidentes con argumentos "superficiales y nocivos".

"Pedimos a quienes participan en (...) el canal, aún con la intención de servir a la evangelización, dejar esta colaboración por la confusión que suscita en el pueblo creyente dada la línea de pensamiento falsa y dañina que ha asumido Teleamiga", agregó la misiva de la curia colombiana.

El enfrentamiento entre el episcopado y el canal católico llega cuando los católicos del país ya cuentan los días que faltan para el inicio del viaje que el papa hará a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre próximo y que lo llevará a las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.

"Resulta que ellos me endilgan una cosa de la cual son culpables, dicen que nuestro canal no es católico, mi pregunta es cómo no va a ser católico un canal que defiende la fe. Son ellos, comenzando por el papa, que están enseñando cosas fuera de la Iglesia", dijo el fundador de la cadena, José Galat, en una entrevista telefónica con Efe en Bogotá.

Galat, de 88 años y rector de la Universidad la Gran Colombia, ha llegado al extremo de declarar en estos días que Francisco es un "papa falso" y que solo reconoce la autoridad de Benedicto XVI, de quien dice que fue forzado a abdicar por presiones de la curia romana.

El académico y presentador del programa "Un café con Galat" aseguró que "el que diga falsedades es un falso", y advirtió que si uno se remite al Apocalipsis, éste "habla del falso profeta que le hace el juego al anticristo, este no es el anticristo pero le pavimenta la vía para que venga pronto".

Galat mantiene además la teoría de que una "mafia cardenalicia" escogió al papa, del que ha criticado en repetidas ocasiones su posicionamiento ante cuestiones como el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre.

Por esa y otras razones ha manifestado que la visita a Colombia del papa Francisco "no es grata".

Preguntado sobre si teme que la Iglesia lo excomulgue por sus posturas, el presentador advirtió que "sería el colmo" que negaran este sacramento a alguien como él "que defiende la fe" y criticó que gran parte de la curia actual no reconozca la existencia del demonio.

"El papa Francisco en el campo político comete un gravísimo error y es que sigue la Teoría de la Liberación (...) que se basa en el marxismo, que es ateo, materialista y contrario a la Iglesia", lamentó Galat.

Como respuesta a las críticas de la curia colombiana, Teleamiga emitió un comunicado en el que retó "muy respetuosamente" al episcopado a que responda y argumente con "pruebas bíblicas y del magisterio tradicional de la Iglesia" cuáles son los "supuestos errores que han causado su 'superficial y nociva' ira".

Asimismo, la emisora también insistió en cuestionar la "ilegitimidad de origen" y de ejercicio del papa Francisco.

En Colombia hay un gran número de televisiones eclesiales como Cristovisión, Teleamiga o Televid vinculadas en mayor o menor medida a la Iglesia católica o a la multiplicidad de iglesias protestantes que conviven en el país.

Fuentes de la CEC dijeron a Efe que la decisión de reprobar la actitud de Teleamiga llegó tras varios intentos de la curia colombiana de transmitir sus inquietudes a la dirección del canal, peticiones que no fueron atendidas.

Asimismo, en las últimas semanas circularon algunos comunicados falsos atribuidos al episcopado colombiano en los que se decía que los obispos iban a pedir la anulación de la licencia de Teleamiga ante la autoridad competente, extremo que estos niegan.