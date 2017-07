Muere Héctor Mora, pionero en Colombia del periodismo de viajes

El periodista colombiano Héctor Mora, que con su cámara viajera recorrió más de 107 países de los cinco continentes, murió hoy en un hospital de Bogotá a los 77 años, informaron sus familiares.

Mora, que también era abogado, falleció en el hospital San Ignacio luego de sufrir complicaciones de salud debido a una pancriatitis.

El comunicador fue el pionero en Colombia del periodismo de viajes y logró realizar 1.240 documentales en los que mostró los más exóticos lugares del mundo y sus costumbres.

También dirigió y presentó programas como "Así es el mundo", "Cámara viajera", "Pasaporte al mundo" y "El Mundo al Vuelo con Héctor Mora", que duró al aire 23 años.

Entre las muchas personalidades que logró entrevistar en sus correrías por el mundo, Mora recordaba la que le hizo a la fallecida Madre Teresa de Calcuta en la India.

"Durante tres días la seguí a misa a las cuatro de la mañana para lograr la entrevista pero ella estaba en retiros espirituales y no me hablaba. Cuando lo hizo me dijo tres palabras: venga el sábado. Y así fue, tres días a su lado para conocer cómo sacaba niños de los botes de basura y cómo atendía a los enfermos", recordó en una entrevista.

Sus viajes y vivencias los dejó plasmados en libros como "Haciendo maletas" y "Leyendas para viajeros".

Estaba casado con Cecilia Ramírez y tuvo dos hijos con ella: Héctor, también periodista, y Andrés.