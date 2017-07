Detienen alcalde peruano por implicación en asesinato de fiscal y 3 policías

El alcalde David Bazán fue detenido hoy en Perú, junto a otras 14 personas, por su supuesta implicación en el asesinato de un fiscal que investigaba la relación del terrorismo con el narcotráfico en la región San Martín y de tres policías en 2007, informó el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

El alcalde de la provincia selvática de Tocache fue detenido en la madrugada de hoy en un operativo de la Policía, acusado de financiación del terrorismo, indicó el titular del Interior.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a RPP Noticias que hay vínculos del alcalde con la muerte del fiscal Arturo Campos en 2007, que investigaba la relación del terrorismo con el narcotráfico en la región de San Martín.

Sánchez agregó que se pedirá la prisión preventiva de Bazán mientras duren las investigaciones del Ministerio Público y el anuncio formal de su acusación.

De acuerdo con la información preliminar, Bazán había sido señalado por cinco testigos de haber dado dinero para que presuntos terroristas atacaran al fiscal Campos y tres policías en el valle del Huallaga en 2007.

"Si me dicen que he vivido de la coca, ¿por qué lo voy a negar? No soy hipócrita... A mí me resbala", declaró el alcalde de Tocache, el año pasado, al canal América TV.

En algunos valles selváticos de Perú que son zona de cultivo de la hoja de coca, el insumo de la cocaína, las mafias del narcotráfico actúan en alianza con las fuerzas remanentes de la banda armada Sendero Luminoso para obtener su resguardo, según información de la Policía .