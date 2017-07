Experta propone a Panamá mejores controles de acceso a inmigrantes

Mejores controles de acceso al país, crear mecanismos ágiles para la convalidación de títulos y coordinar el trabajo entre las instituciones involucradas en el tema migratorio de Panamá propuso hoy la experta en derecho laboral corporativo María Teresa Mendoza.

La panameña Mendoza, con más de 27 años de experiencia, dijo en una entrevista con Efe que aplicar "políticas restrictivas" generalizadas "no es la solución", ni tampoco "no controlar el ingreso" porque "es una realidad" que el país centroamericano requiere de mano de obra calificada y profesionales, pero no extranjeros indocumentados.

Panamá, históricamente destino de migrantes, vive desde hace una década un boom migratorio, en especial de personas procedentes de naciones vecinas y algunos europeas, debido a su pujante y dolarizada economía y por las facilidades para la legalización que ofrece a un grupo de 52 "países amigos", lo que ha generado tensiones con grupos antiinmigrantes.

Respecto a los últimos requisitos impuestos por el Servicio Nacional de Migración a los inmigrantes profesionales, entre ellos la homologación de los títulos universitario, Mendoza, socia del poderoso bufete panameño Morgan & Morgan, consideró que "ha actuado bien".

"Antes solo se traía el título visado por el consulado (panameño), pero Migración no tiene mecanismos para verificar si es auténtico, por eso se le pidió a la Universidad de Panamá y a la Universidad Tecnológica de Panamá la homologación".

La abogada lamentó que, a partir de la implementación de la medida obligatoria de homologación, "se descubrió que ninguna" de las dos universidades panameñas que deben acometer la labor "tiene un procedimiento establecido" para hacerlo.

Ello ha causado que todos los trámites de visas de residencia para profesionales se estén retrasando, con la consiguiente demora en la expedición del documento, dejando a los inmigrantes en condición irregular y sin poder trabajar legalmente.

"En la empresa privada hay preocupación, y nosotros vemos que hay esfuerzos, pero no están coordinados, ojalá se lograra entre el Ministerio del Trabajo, Migración y la Caja de Seguro Social seguir una política que agilice los procedimientos", consideró.

La abogada especificó que en la Caja de Seguro Social de Panamá se ha detenido la afiliación de extranjeros porque "no hay suficiente personal" para hacer la tarea, por lo que, dijo, a todas las instituciones involucradas se les debe dotar de recursos.

Enfatizó que las políticas restrictivas lejos de solucionar van a "crear más ilegalidad" y abogó porque se estudie concienzudamente "toda la situación, los tratados internacionales, las normas de reciprocidad, las necesidades reales del mercado laboral para establecer una política migratoria efectiva".

Una posibilidad sería "establecer requisitos adicionales de acceso al país" o "controlar más ciertas nacionalidades", pero advirtió que "no somos una isla", por lo que la migración va a continuar llegando a Panamá y su idea es que sea ordenada.

Mendoza dijo que la situación de Venezuela "que está prácticamente en guerra civil" seguirá generando emigración, lo mismo que en el Oriente y África por la actividad terrorista.

"Tenemos necesidad de mano de obra, y las estadísticas indican que el 60 % de desempleados es menor de 30 años, o sea que el país no está educando bien y en eso todos somos responsables", señaló.

La letrada también enfatizó que "en las calles es que debe darse una labor permanente de detectar a los informales extranjeros, por eso abogamos por mejores controles de ingreso"

También recordó que se debe mejorar los controles "a los turistas" porque "muchos de los delitos los cometen personas que han entrado como turistas al país".

"Una flexibilización laboral migratoria crearía zozobra en el país, no se puede generalizar porque ya tuvimos la experiencia (negativa en la pasada administración), hay que determinar primero qué profesionales se necesitan", sostuvo.

Según el Gobierno panameño, para el desarrollo logístico, turístico e industrial del país se requerirán unos 250.000 profesionales bien preparados para 2020, una meta que sabe no se puede cumplir todavía.