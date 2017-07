Tribunal suizo requisa dinero de exministro gambiano mientras sea investigado

El exministro gambiano del Interior, Ousman Sonko, no podrá usar su dinero mientras dure la investigación en curso abierta en su contra en Suiza por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos cuando era jefe de los servicios de seguridad en Gambia, según una decisión del Tribunal Federal Penal helvético conocida hoy.

Sonko, detenido en Suiza en enero, había pedido al alto tribunal helvético que reconsiderara la incautación de sus bienes líquidos argumentando que necesitaba el dinero para pagar los costes procesales y los honorarios del especialista en derecho penal internacional a cargo de su defensa, Philippe Currat.

Sin embargo, el tribunal suizo ignoró la demanda de Sonko, reafirmó el embargo de sus casi 14.000 francos suizos (12.500 euros) y recordó al político que ya se le había asignado un abogado de oficio anteriormente.

Tras esta decisión, las autoridades suizas desconocen si Currat defenderá o no al exministro aunque recordaron que el Ministerio Público suizo suspendió el mandato del abogado de oficio una vez avisados de que sería el experto en derecho penal internacional quien se haría cargo de la defensa.

No obstante, y si así lo requiere el acusado, su caso será reasignado al defensor de oficio quien, según los jueces "no tiene ningún motivo para no defender de forma eficaz los intereses del exministro gambiano".

Entre el monto incautado contaban euros, dólares, libras británicas y francos suizos, informó el tribunal.

Ousman Sonko fue responsable de los servicios de seguridad gambianos, primero como director general de la Policía y más tarde como ministro del Interior, cargo que ejerció entre 2006 y 2016, cuando, cuando huyó de su país.

Tras su huida de Gambia, el político se dirigió primero a Suecia y pidió asilo allí, pero en noviembre entró en Suiza, donde las autoridades le asignaron al cantón de Berna.

Fue enviado a un centro de tránsito para solicitantes de asilo donde fue arrestado por orden del Ministerio Público de Berna en enero, tras una denuncia de la ONG Trial Internacional, quien le acusó de haber tomado parte personalmente en actos de tortura.

La Fiscalía federal asumió el caso en febrero al considerar que una pieza clave en el régimen represivo del expresidente Yahya Jammeh, quien gobernó Gambia durante 22 años y hasta el pasado 21 de enero, cuando asumió la presidencia Adama Barrow.

En mayo, las autoridades judiciales helvéticas decidieron prolongar el periodo inicial de tres meses de prisión preventiva del exministro para interrogar a más testigos, evaluar documentos y datos incautados y analizar las denuncias penales contra Sonko.