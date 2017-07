Chavismo avanza hacia Constituyente y siguen arrestos antes del paro opositor

El Gobierno venezolano avanza con paso firme hacia las elecciones de la Asamblea Constituyente del domingo, mientras el servicio de inteligencia siguió efectuando detenciones en la víspera del paro general de 48 horas convocado por la oposición contra la redacción de una nueva Carta Magna.

La jornada comenzó con la denuncia por parte del Parlamento, de mayoría opositora, del arresto de dos de los 33 jueces que designó el pasado viernes para sustituir en el Tribunal Supremo a los magistrados en ejercicio, cuya legitimidad no reconoce la Cámara.

"Sebin Anzoátegui detiene a magistrados recién juramentados por la AN, Jesús Rojas Torres y Zuleima González", escribió en Twitter la Cámara, en alusión al brazo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el estado Anzoátegui del noreste del país.

Rojas y González compartirán la custodia del servicio secreto con su compañero Ángel Zerpa, también nombrado por el Parlamento hace cinco días y quien fue detenido por el Sebin el pasado sábado.

Antes de la captura este martes de los dos jueces calificados de "usurpadores" por el presidente Nicolás Maduro, varios dirigentes opositores alertaron de allanamientos y detenciones en Caricuao, en el oeste de Caracas, horas antes de que inicie la huelga general de 48 horas convocada por la oposición para este miércoles y jueves.

El diputado opositor Tomás Guanipa informó de que "camionetas blancas sin placa" llevaban a cabo redadas en varios edificios de viviendas de este sector capitalino, que ha vivido en los últimos días enfrentamientos nocturnos entre las fuerzas del orden y vecinos que cortaban calles en protesta contra el Gobierno.

"Se han llevado unas 60 personas detenidas", dijo Guanipa, junto a una foto donde podían verse hombres con chalecos antibalas a quienes algunos residentes han identificado como miembros del Sebin y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

A última hora, el TSJ también encargó al Sebin la captura del alcalde opositor de Lechería (Anzoátegui) Gustavo Marcano, después de que no se presentara a una audiencia de un tribunal que no reconoce y ha abierto un proceso contra él y otros alcaldes por permitir protestas opositoras en su jurisdicción.

"Se acuerda proceder a la tramitación de la orden de alerta roja a los servicios de Interpol para lograr su ubicación y captura fuera del territorio nacional", anunció la alta corte, que ordenó su reclusión temporal en la sede caraqueña del Sebin, "El Helicoide", donde ya duermen cada noche varios activistas opositores.

En vísperas de la huelga general, la patronal de Venezuela (Fedecámaras) anunció que apoya el paro general para redoblar la presión contra Maduro y forzarle a que suspenda la Constituyente, un proceso calificado de "inconstitucional e innecesario" por la organización.

Mientras, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos adelantó que el suministro de energía no se verá afectado durante la huelga.

"Debido a las características de nuestro trabajo, y no porque estemos o no de acuerdo, nosotros no podemos parar, aunque algunos compañeros han dicho que sí ejercerán su derecho a huelga", declaró su presidente, Elvis Villalobos.

En lo estrictamente político, el líder opositor Freddy Guevara, aseguró este martes que ve difícil que el Gobierno lleve a cabo la elección el 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Ni siquiera pueden garantizar la instalación de un proceso electoral (...), ya ustedes no son un Estado, no tienen control de su territorio", dijo Guevara dirigiéndose al oficialismo.

"Incluso tenemos información certera de que no hay la logística para que los soldados (encargados de custodiar el proceso) puedan tener su alimentación", añadió el diputado, que insistió en su apuesta por una "escalada superior" de acciones de calle para que "el costo político sea tal que decidan retirar esa propuesta".

Sobre la inminencia de la jornada se pronunció en un sentido muy distinto Maduro, que en un acto con jubilados reafirmó la irreversibilidad de su proyecto para redactar una nueva Carta Magna y convocó para el jueves en Caracas un gran acto de cierre de campaña al que pidió que acudan seguidores de todo el país.

La multitudinaria manifestación chavista coincidirá con la huelga general de 48 horas y el corte de calles masivo por ese mismo espacio de tiempo con que la oposición busca presionar a Maduro a partir de este miércoles.