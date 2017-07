Fiscal venezolana pide a funcionarios desobedecer órdenes inconstitucionales

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, llamó hoy a los funcionarios públicos y al resto de sus compatriotas a desobedecer órdenes inconstitucionales y defender la Carta Magna vigente frente al plan del Gobierno para redactar una nueva Ley Fundamental, que considera "un atropello".

"Llamo a la conciencia ciudadana, llamo al pueblo. Pido que me acompañe a exigir justicia, a exigir respeto a esta Constitución", afirmó en una comparecencia institucional en el Ministerio Público, a solo cinco días de la elección este 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno.

"Yo llamo no solamente a los funcionarios del Ministerio Público, abogados, todo el personal, a los jueces también, no valen órdenes superiores. Lo dice también la Constitución, que eso no es una excusa, la orden la reciben de la Constitución y de la ley", prosiguió.

Ortega extendió su apelación "a los uniformados y los sin uniforme, a los armados y los desarmados" para que "se cumpla la Constitución" vigente, ante la amenaza que en su opinión representa la asamblea constituyente que debe elegirse el próximo domingo.

La fiscal citó también en su llamamiento a "todos los profesionales, a las universidades, a las academias, a los trabajadores, campesinos, estudiantes", y reiteró sus críticas a un proceso que fue activado sin un referendo previo pese a que la Carta Magna establece que es el pueblo quien debe convocarlo.

En su intervención, Ortega reafirmó que la Constituyente -que tiene el rechazo de la oposición y de importantes sectores sociales- servirá para justificar lo que calificó los allanamientos, detenciones y otros "atropellos" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien la fiscal ha acusado de practicar "terrorismo de Estado".

Pese a ser hasta hace poco una férrea partidaria del chavismo, Ortega ha denunciado la ruptura del "hilo constitucional" en Venezuela y se ha convertido en una de las voces institucionales más duras contra Maduro.

Algunas de sus posiciones públicas le han valido la apertura de un proceso en su contra en el Tribunal Supremo, que le ha congelado las cuentas y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares.

Venezuela vivirá desde el miércoles un paro general de 48 horas contra la Constituyente de Maduro, una de las últimas acciones organizadas por la oposición para forzar al Gobierno a suspender la elección de la Constituyente el domingo.