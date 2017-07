Peruana Carmen Ollé se nutre de la novela de terror en "Halo de la Luna"

La escritora peruana Carmen Ollé se nutrió de la novela de terror y de la literatura fantástica para escribir su nueva obra, "Halo de la Luna", donde una joven a punto de morir es conducida a disfrutar del placer erótico, según explicó hoy en una entrevista a Efe.

Ollé, nacida en Lima en 1947, contó que generalmente mezcla en sus obras una serie de características de otros géneros, al explicar que "Halo de la Luna" no puede clasificarse exclusivamente como una novela negra, donde el contenido es "más bien violento".

"Creo que está más dentro de la naturaleza del teatro no oriental porque hay una relación entre los vivos y muertos. Hay también una mezcla, no es una novela negra en estricto, hay personajes místicos como Caronte", dijo Ollé en alusión al barquero de la mitología griega que transporta a los difuntos.

La también autora del poemario "Noches de adrenalina" en 1981 agregó que tenía la intención de escribir una novela de terror después de haber leído a varios clásicos del siglo XIX, "pero no salió precisamente de terror".

"En este caso, yo me basé en una leyenda que no llego a reconocer de donde la saqué y es muy oriental ésta idea de no irse al otro mundo, sin haber probado la felicidad de una noche erótica", detalló.

La protagonista, Samantha, es una adolescente que está enferma y a punto de morir, pero sus padres, antes de morir, ordenaron a su ama que no permita que la muchacha abandone el mundo sin antes haber gozado del sexo.

"Espero que la lean sin prejuicios, es un poco violenta, un poco dura, puede que choque un poco a las mentes más conservadoras", expresó Ollé sobre la novela, que será presentada el viernes en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2017).

La crítica literaria Yolanda Westphalen y el escritor Christian Reynoso, responsable de la edición bajo el sello Peisa, presentarán la novela de Ollé en el marco de la feria, que este año tiene como país invitado a México.

En opinión de la autora, el lector peruano "es muy dado a las novedades, es muy variado, se sorprende fácilmente, hay lectores de vanguardia, pero también más puritanos".

Respecto a su producción poética pendiente, Ollé dijo que tiene poemas "que se quedaron sin publicar desde la época de mi primer libro 'Noches de adrenalina', otros que he ido publicando hasta 1997 y poemas que he trabajado de textos antiguos", los que reunirá en un próximo libro.