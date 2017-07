Sinfónica de las Américas imparte clases maestras gratuitas en Panamá

La Sinfónica de las Américas, bajo la dirección de James Brooks-Bruzzese, nacido en Panamá, inició hoy una serie de clases maestras a más de 100 estudiantes del Instituto Nacional de Música (INM) panameño, indicó una fuente oficial.

Las clases de viola y violín, completamente gratuitas, las darán músicos internacionales como Sveltana Forte, Valentin Mansurov, David Pedraza, Nicola Narduzzi, Lorenzo Turchi, Ralph Vaughn Williams, José Pablo Mocayo, Orlando Forte, Alessio Nebiolo, Laura Sinclair, Osvaldo Veragara y Aziz Sapev, entre otros.

La Sinfónica, con una trayectoria de 28 años, cuenta con 20 músicos extranjeros y llega a Panamá "con el compromiso de combinar la música clásica con nuevas formas de arte en el escenario", señala un comunicado del Instituto Nacional de Cultura (INAC).

Además de las clases, la orquesta, bajo el liderazgo del maestro James Brooks-Bruzzese, ha planificado una temporada diseñada para estimular el sentido musical de la población con músicos de alto nivel.

Luego de las clases tendrá lugar un miniconcierto, al que seguirá una "Gran Gala" el sábado 29 de julio en el Auditorio del Campus Víctor Levi Sasso de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en la capital.

Brooks-Bruzzese, músico y políglota (inglés, español, italiano y alemán), nació en 1940 en la provincia caribeña de Colón, a 80 kilómetros al norte de Ciudad de Panamá.

Luego de que su padre se jubilará en el Ejército estadounidense, acantonado en esa época en Panamá, se fue a vivir a la Florida, en EE.UU., donde se doctoró en conducción de ópera y musicología en la Universidad de Washington en San Luis, y durante su formación fue dirigido por el gran músico español Pablo Casals.

Ha sido igualmente el primer hispano que ha presentado programas de educación musical de Estados Unidos a niños de América Latina.

Entre las muchas de sus grabaciones musicales destacan Seasons of Change, Hungarian Virtuosi, Crazy for Gershwin & Hollywood Favourites, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Echoes of Hasburg y Capella Istropolitana, según reseñas de la prensa local.

La Sinfónica que dirige ha servido como un puente cultural para el público en América Latina y Europa, gracias al programa de SummerFest, de renombre internacional.

SummerFest consiste en un intercambio educativo de seis semanas con las principales orquestas de cámara europeas que se presentan en conciertos en Florida y las Américas, de acuerdo con la información oficial.