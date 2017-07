Los dilemas del "trabajador" del narcotráfico se desvelan en "El Desconocido"

La serie "El desconocido: la historia de El Cholo Adrián", que se estrena el próximo viernes en Cinelatino, se une a la moda de proyectos sobre el narcotráfico, pero lo hace desde el punto de vista de un "trabajador" que tuvo pocas "oportunidades" de tener otro estilo de vida.

"La serie no es sobre ese jefe del narcotráfico al que se alude (Joaquín "El Chapo" Guzmán), sino que la trama es sobre el trabajador que está detrás, del que nadie sabe", indicó en entrevista con Efe Guillermo Dueñas, protagonista de la cinta.

"El objetivo de la historia es romper los arquetipos de los malos y los buenos, los malvados y mafiosos, y está inspirada en una serie de sucesos retomados de noticias en periódicos", indicó el actor mexicano.

El actor encarna al "Cholo" Adrián, mano derecha del narcotraficante más famoso del mundo, "El chato Guzmán", personaje inspirado en el líder del cartel de Sinaloa y preso en Estados Unidos tras ser extraditado desde su país.

Inspirada en eventos de la vida real, este proyecto cuenta cómo el "Cholo" Adrián, nacido en una familia de narcotraficantes en un pequeño pueblo de Sinaloa, asciende en el cartel que lidera "el Chato Guzmán" y su amistad con el capo.

Para Dueñas, la trama de "El desconocido" tiene puntos de unión con los debates que planteaba en sus obras el autor William Shakespeare, "con sus tragedias y ese conflicto en la mente".

"¿Qué hacer cuando un personaje nace en un contexto violento o llega a ser víctima?", indicó el artista. "¿Cuáles son las oportunidades que les damos nosotros, como sociedad, a los chicos que nacen siendo hijos, nietos o bisnietos de narcotraficantes?".

Otro punto que quiso dejar claro Dueñas es que esta serie no tiene un "afán de justificar violencia", sino que se centra más en ese dilema vital que viven los jóvenes de familias que están involucradas en el negocio de trasiego de estupefacientes.

Pero Carolina Bilbao, directora ejecutiva de Cinelatino, reconoció a Efe que el tema de narcotráfico para telenovelas o series de acción "no se agota, porque hay una fascinación con ese tema".

"En medios de comunicación, cine, televisión siempre ha habido fascinación con ese tipo de poder de las mafias, señores de las drogas, por eso el éxito de historias como 'El Padrino' o 'Cara cortada' ("Scarface", 1983)", recordó Bilbao, productora de "El Desconocido".

"Hay un renacimiento en ese tipo de historias y con nuestra serie exploramos la psicología más personal y ambigua de los personajes que viven en ese contexto, que incluye las mujeres como madres, novias, que lo único que quieren es mantener a sus seres queridos vivos", aseveró.

Estrella Solís, actriz mexicana que interpreta a Valeria, novia del "Cholo" Adrián, dijo a Efe que la serie proyecta la cultura real de ese "mundo medio turbio en que todo mundo alardea de ser narco y el que no lo es lo inventa con tal de lograr ciertas cosas".

"Pero Valeria es una chava normal que hace 'click' con 'el Cholo' y no le importa que sea la mano derecha del capo principal, que en otras series es el que acapara toda la atención", dijo la actriz de las series "Anything but Plain" y "Como dice el dicho".

Este drama cargado de acción es la primera serie original de Cinelatino, cadena de películas en español con más de 20 millones de suscriptores en EE.UU., América Latina y Canadá.

Para su primer proyecto de este tipo, Cinelatino apostó por el realizador y productor Gonzalo González ("Cuernito Armani" y "Por tu culpa"), que dirige además a los actores Guillermo Iván, Mario Zaragoza, Scarlet Gruber, Ivonne Montero y José Ángel Bichir, entre otros.

Esta serie de cinco episodios fue filmada, entre noviembre de 2016 y enero pasado en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con San Diego (California), teniendo siempre muy presente la actualidad informativa sobre este tipo de casos.

Debido a este concepto, en la serie aparece de manera fugaz un personaje que representa a la actriz mexicana Kate del Castillo, vinculada por la justicia de su país con "el Chapo" Guzmán.

Este personaje, que encarna Ivonne Montero, muestra, según Bilbao, la fascinación que sienten los narcotraficantes por las actrices.

"Representa como 'El Chapo' siente ese fascinación por las estrellas de Hollywood. Él también es fan de televisión, un hombre vil y poderoso que se derrite por una actriz", dijo.