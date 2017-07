Rihanna y Cara Delevingne serán actrices en la nueva producción de Luc Besson

El director Luc Besson (El quinto elemento) y su particular visión del universo de la ciencia ficción vuelven a estar de actualidad ante el inminente estreno de la cinta 'Valerian y la ciudad de los mil planetas', la primera adaptación a la gran pantalla de los famosos cómics franceses de las décadas de los 60 y 70.

Al margen de lo original de la propuesta, el nuevo filme del realizador galo ha generado mucha expectación por lo poco convencional de un reparto en el que destacan Dan DeHaan en el papel de Valerian, la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne, quien interpreta a Laureline, y la cantante Rihanna, quien da vida a una estrella del burlesque llamada Bubble que puede de apariencia a su antojo.

Ha sido especialmente el fichaje de la diva barbadense el que más repercusión mediática ha suscitado desde que se diera a conocer la composición del elenco, tanto por su condición de cantante como por la escasa experiencia interpretativa que tiene en su haber. Sin embargo, como asegura ahora el propio Besson, solo el primero de esos dos factores jugó un papel determinante a la hora de contratarla.

"Bubble es la artista definitiva, esa es la importancia del personaje. Y para mí Rihanna es la estrella del pop definitiva, la reina. Pensé en ella desde el principio y justo cuando empezamos el proceso de selección de los actores, le dije a todo el mundo que quería contactar a Rihanna para este papel", aseguró el director en la presentación del filme, que también cuenta con Ethan Hawke y Clive Owen, este lunes en Londres.

Como ha revelado el propio cineasta, la idea de reclutar a una celebridad de la talla de Rihanna provocó ciertas suspicacias entre los productores del filme por varias razones, entre las que destacaba la escasa esperanza que estos albergaban en que la barbadense pudiera estar interesada en un proyecto de esas características.

"Me dijeron: 'Venga, Luc, en serio'. Y yo contesté: 'Bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Si no está interesada ni siquiera le enviamos el guion'. Pero nos pusimos en contacto con su mánager y, poco después de hablar con él, nos llamaron para decirnos que sí, que le encantaba la idea", afirmó orgulloso en su conversación con los periodistas.

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar dado el carácter algo ostentoso de sus actuaciones musicales, la afamada cantante no exigió en ningún momento que le fuera dispensado un trato privilegiado por su condición de celebridad, comportándose con la misma "normalidad" y profesionalidad que la exhibida por sus compañeros del reparto y el equipo técnico.

"En el set de rodaje, se comportaba con total normalidad, como todo el mundo. Incluso yo mismo, al principio, pensaba que la experiencia no sería fácil y que tendría que lidiar con ella y con toda su 'orquesta'. Pero cuando llegó el primer día, miró directamente a su equipo y les dijó: 'ustedes, fuera de aquí'. Todos los días venía sola y salía sola del set, como cualquiera de los actores", apuntó.