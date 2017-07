Timberlake encabeza artistas del Festival de Música Latina en Santo Domingo

Justin Timberlake, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, J. Balvin, Maluma, Carlos Vives y Wisin encabezaron los artistas que se presentarán durante el Festival Presidente de Música Latina que se celebrará en Santo Domingo del 3 al 5 de noviembre próximo, según informaron hoy sus organizadores.

Será la primera ocasión que la multipremiada estrella estadounidense Timberlake se presente en República Dominicana.

Su lista de éxitos incluye temas como "Cry me a river", "Rock your body", "Sexyback", "My love" y "What goes around".

En esta versión del espectáculo musical más grande del país caribeño también se presentarán figuras como Farruko, Zion & Lennox, Bryant Myers, Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam.

Los populares artistas locales del género urbano Mozart La Para, Lápiz Consciente, El Mayor Clásico y El Alfa, serán parte de los tres días de presentación del festival en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana.