Cara Delevingne reniega de su pasado como modelo

Con solo 18 años, la británica Cara Delevingne debutaba en la Semana de la Moda de Londres, desfilando nada menos que para la prestigiosa firma Burberry. A partir de ese momento, la guapa rubia se convertía en un poderoso reclamo para las casas de moda más sofisticadas del mundo, ya que al mismo tiempo encabezaba una nueva generación de modelos poco convencionales y alejadas de los cánones de belleza clásicos, los cuales representaban figuras como Cindy Crawford, Claudia Schiffer o Gisele Bündchen.

En 2015, sin embargo, la maniquí anunciaba su retirada de las pasarelas para probar suerte en el mundo del cine al tiempo que lanzaba alguna que otra crítica a la industria de la moda, sugiriendo, por ejemplo, que en su seno el acoso sexual estaba a la orden del día. Además, esos años como imagen de varias marcas de ropa y complementos la llevaron a olvidar, de alguna forma, su esencia personal y, como ha desvelado ahora, le obligaron a prestar una atención excesiva al aspecto físico, algo de lo que nunca se había preocupado demasiado antes.

"No me gustaba a mí misma como modelo. No me gustaba todo aquello que representaba. No me gustaba en lo que me estaba convirtiendo. No es que estuviera pendiente todo el tiempo de mi apariencia, pero prácticamente el trabajo va sobre eso. Y yo no soy así para nada. Si hablas con mis amigos de toda la vida te dirán que yo no soy una modelo", confiesa en una sincera conversación con la revista Radio Times.

Lo cierto es que, a lo largo de estos dos últimos años, la joven londinense ha seguido protagonizando varias campañas publicitarias de Moschino, Puma y, por supuesto, Mulberry, para la que además diseñó recientemente una línea de bolsos. Es precisamente este aspecto más creativo y, por tanto, sustancial del trabajo el que explica que a día de hoy siga ligada al sector de la moda, además de la oportunidad de poder tomar las riendas de sus propios proyectos.

"Sienta bien no tener esa responsabilidad, para serte sincera. Sienta bien. No lo he abandonado para siempre. Seguiré haciéndolo. Pero ahora, cuando trabaje como modelo, seré yo quien decida cómo serán las sesiones de fotos y con quién voy a trabajar. Se trata de algo más creativo, en vez de ser utilizada como si fuera un peón", asegura en la citada publicación.

Actualmente, la hermana de Poppy Delevingne se encuentra promocionando su última película, 'Valerian y la ciudad de los mil planetas', dirigida por Luc Besson. Con este filme, en el que da vida a la coprotagonista Laureline, y sus papeles en 'Ciudades de papel' y 'Escuadrón Suicida', Cara se está forjando poco a poco una más que respetable trayectoria que, además, le está sirviendo para cumplir uno de sus grandes sueños de la infancia.

"Para serte sincera, actuar es algo que he querido hacer toda mi vida. Me enseña mucho sobre cómo soy y sobre mi vida, y es por eso que siempre lo he querido hacer. Me hace feliz", sentencia en la misma entrevista.