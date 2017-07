Trump dice que Apple le ha prometido construir tres plantas en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada hoy por The Wall Street Journal que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, le ha prometido construir "tres grandes plantas" en Estados Unidos.

Mientras hablaba sobre inversiones de negocio y una reforma fiscal para las empresas, Trump aseguró haberle dicho a Cook que si no construía fábricas en el país, no consideraría su Administración un "éxito económico".

"Me llamó y dijo que iban a ir adelante (con la construcción)", añadió el presidente.

Apple no lo ha confirmado y, aunque el mandatario no especificó dónde o cuándo se van a concretar esos planes, sí afirmó: "Me ha prometido tres grandes plantas; grandes, grandes, grandes".

Durante su campaña, Trump criticó a esa compañía por externalizar la manufactura de algunos de sus productos a China y le pidió construir su planta "mejor y más grande" en Estados Unidos.

El pasado mes de mayo, Apple anunció la inversión de 200 millones de dólares en su empresa proveedora Corning, como parte de un fondo de 1.000 millones de dólares para "sentar los cimientos de una nueva era en la fabricación de base tecnológica en Estados Unidos".