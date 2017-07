La panameña Atheyna Bylon mira Tokio 2020 como su revancha olímpica

Atheyna Bylon no quiere dejar nada al azar de cara al arranque del próximo ciclo olímpico, y es por eso que ha intensificado su entrenamientos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que mira como una revancha.

Panamá, 26 jul (EFE).-Atheyna Bylon no quiere dejar nada al azar de cara al arranque del próximo ciclo olímpico, y es por eso que ha intensificado su entrenamientos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que mira como una revancha.

La campeona mundial aficionada y agente de la policía nacional panameña Bylon declaró hoy a Efe que trabaja toda la semana. "Entreno de lunes a sábado en el gimnasio, el domingo corro en la mañana y descanso en la tarde".

Atheyna trabaja en el gimnasio Pedro 'Rockero' Alcázar en el barrio populoso de Curundú, donde se hizo mucho énfasis en la velocidad y en la defensa, sumado al trabajo físico que se hizo previo a ponerse los guantes para entrenar con el preparador panameño Rigoberto Garibaldi.

La boxeadora enfoca su entrenamiento en los Juegos Bolivarianos y Juegos Centroamericanos que se darán en noviembre y diciembre, respectivamente.

"Hay que participar en los eventos de los Juegos Centroamericanos y Juegos Bolivarianos, son parte del ciclo olímpico que ya comienza", comentó.

La panameña, que ya conoce lo que es pelear en unos Juegos Olímpicos, precisamente en Río 2016, cayó en su debut ante la brasileña Andreia Bandeira en la categoría 69-75 kilos, aunque esta derrota no le quita las ganas de buscar una revancha en Tokio 2020.

"Estamos trabajando fuerte para estar en Tokio, quiero llegar a Tokio y poder representar a Panamá en otros Juegos Olímpicos", dijo.

Además de los Juegos Olímpicos, la boxeadora también tiene en su agenda el Mundial de boxeo femenino que se dará el próximo año.

"Quiero ir al mundial el otro año en mi peso, en los 69 kilogramos, y representar bien al país", dijo la peleadora, quien en 2014 ganó la medalla de oro para Panamá en el Mundial de boxeo en la ciudad surcoreana de Jejú.

Bylon tiene programado otro fogueo internacional a finales de agosto. "Viajaré a República Dominicana, donde competiré en la Copa Romana de Boxeo".

Ha ganado medalla de oro en tres ocasiones en este evento. "De las cuatro veces que he competido en las ediciones de 2013-2014-2015 he salido con el campeonato".

"A esta copa van más de 13 países, será un gran fogueo para mi de cara a los próximos compromisos", expresó.

La Copa Romana será parte de los entrenamientos internacionales de este año de Atheyna, quien señaló que ya se ha fogueado en Islas Caimán y Jamaica.

Adelantó que el entrenamiento esta bastante avanzado y que se "trabaja al ciento por ciento por lo cercano de la competencia".

"Desde el comienzo de año no hemos parado, hemos tenido bastantes fogueo este año, la federación ha trabajado para que se hagan bastantes eventos para que la selección participe", manifestó.

"Esperamos trabajar de 20 a 25 días fuera del país. El lugar del campamento no se ha definido, pero debe ser en América".

Sobre su estado físico, desestimó cualquier problema, aunque señaló que tuvo unas dolencias.

"Tenía algunas dolencias en la mano derecha, debido a las últimas competencia que he tenido, pero esto me ha obligado a trabajar con mi mano izquierda para sacar adelante los combates en los fogueos".

Bylon reveló que ha tenido ofertas para dar el salto al profesionalismo, pero por su mente no pasa dejar el boxeo olímpico.

"La verdad no, me han hecho ofertas, no le he tomado importancia, hasta el momento me siento bien representando a Panamá en el boxeo olímpico", dijo.

Atheyna, quien es sargento segundo de la Policía Nacional, manifestó que la institución policial del país centroamericano le da todo el apoyo para su entrenamientos. "Ahora mismo la Policía Nacional me da el tiempo completo para entrenar y poder representar al país".