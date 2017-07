Felipe Zuleta cierra su cuenta de Twitter

El columnista confirmó este lunes en Blu Radio que había cerrado su cuenta de Twitter, en la que tenía más de 240.000 seguidores, cansado de la cadena de insultos que le ha generado “la cloaca”, como denomina a la red social.

“Amenazas contra mi integridad y mi vida muchas tuve”, aseguró Zuleta en “Mañanas Blu”. El periodista afirmó que no es un medio que “comunique mucho”. “Usted no se imagina la tranquilidad que da no tener que leer tanta basura”. Sin embargo, también reconoció que “hay tuiteros que son constructivos, divertidos, inteligentes, talentosos, culturales… Pero no son la gran mayoría”.

Zuleta reveló que cerró la cuenta, porque se había aburrido. En la columna del domingo en El Espectador, el periodista había señalado: “me pasa, por ejemplo, que todas las mañanas escribo buenos días y aparecen los resentidos a insultar con toda clase de agravios que no vale ni la pena repetir”.

Finalmente, durante el programa confirmó que se mantiene en Instagram y en Facebook, redes a las que calificó de “amables”.