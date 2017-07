Wikimujeres, el grupo de mujeres en Facebook que enfrenta denuncias publicas

Wikimujeres, el grupo cerrado de mujeres en Facebook, es acusado públicamente por difamar y estigmatizar. La última denuncia fue hecha en los micrófonos de la W Radio, allí se leyó una carta escrita por Valeria Santos, una abogada y corresponsal del medio, ella afirma que “En vez de ser un lugar de empoderamiento de la mujer, se volvió un grupo de mujeres de estrato 6 que discrimina, calumnia y agudiza la brecha social de nuestro país”.

Siguiendo con su escrito, la abogada delata que es constante ver publicaciones de cédulas de ciudadanías correspondientes a empleadas de servicio, quienes son acusadas de ladronas, malas trabajadoras, perezosas, abusadoras de niños, etc.; afectando el buen nombre de ellas, porque no tienen un espacio para defenderse. “El público del grupo cree rotundamente y no consolida que sean opiniones personales”, afirma la denunciante.

En la emisora La W también fue invitada una publicista quien pertenecía al grupo, ella afirma que las denuncias son justas y necesarias, pues junto a las publicaciones de cedulas de ciudadanía, se comparten fotos de las empleadas que seguramente no tiene autorización plena.

Las denuncias cada vez toman más fuerza, ya que el escandalo empezó con Natalia Ulloa, una colombiana residente en Chile que fue expulsada del grupo por mostrar públicamente su desacuerdo con el manual de convivencia. Natalia hizo un comentario afirmando que las leyes parecían un modelo fascista y a partir de allí fue expulsada.

“Dije que esas reglas me parecían fascistas, que estaba aburrida de eso y que cogieran oficio. Yo sabía que eso iba a generar que ella me echara del grupo, que era exactamente lo que quería, pero no pensé que ella fuera a tomar mi comentario y a ponerme en escarnio público" afirmó Natalia al portal Vice.com.

El grupo fue creado por Geraldine Pomato en 2015, una argentina que vive en Colombia. Su objetivo principal era darle un espacio a las mujeres para fortalecer el generó. Quería erradicar la tendencia de las mujeres a no compartir sus cosas, para ello creo un espacio en el que pudieran estar mujeres con múltiples diferencias sociales, religiosas, culturales e ideológicas. A partir de allí, el grupo se fortaleció como un espacio publicitario para las empradoras y un consejero global.

El grupo tiene apropiadamente 22 mil miembros en Colombia y 45 mil en el resto del mundo. Para hacer parte de él se debe conocer a alguien que ya esté en el grupo, así ella envía la invitación, una vez hecha, parte del equipo estudia a las solicitantes para ingresar, por esto el proceso es demorado. “Esto es, porque si de repente el grupo crece muy rápido, es difícil mantener el tema del refuerzo de la vida en comunidad, que cuesta tanto mantenerlo cuando se trata de tanta gente junta entrando a un grupo”, afirmó Geraldine al diario El Heraldo.

Parece que los objetivos de su fundadora se están desviando y hoy ya debe enfrentar varias denuncias públicas. Por medio de la Fan Page de Wikimujeres, Geraldine Pormato envío un comunicado en el que asegura su desacuerdo con las denuncias realizadas, además afirma que si bien en el grupo son constantes las publicaciones contra las empleadas de servicio, ella rechaza este tipo de acusaciones.

"Los integrantes que deciden vincularse al grupo o permanecer en él, establecen como regla que no pueden efectuarse denuncias o señalamientos individuales de terceros. Precisamente es esta una de las razones que hace necesaria la existencia del Manual de Convivencia, el mismo que la señora Natalia Ulloa ha mencionado. No se permite hacer ese tipo de denuncias públicas." afirmo Gerladine en su comunicado: