Conservadores listos para llegar a la coalición uribista

“Yo no tengo problema de subirme a una tarima con Uribe o con Pastrana, ya lo he hecho, no tengo veto por ninguno de los dos y si ese es el camino que toma el partido pues lo aceptaremos y lo haremos sin problema”, añadió.

Por su parte Marta Lucia Ramírez, durante el acto de entrega de las banderas del partido y la solicitud para que sea la candidata azul, manifestó que su intención es ser la aspirante presidencial de la coalición de la centroderecha colombiana que reúne al uribismo, sectores religiosos y el conservatismo representado en Andrés Pastrana.

“Yo siempre lo he dicho y hoy lo repito, quiero ser la candidata de esa coalición de centro derecha que lideran los ex presidentes Uribe y Pastrana”, aseguró.

Los godos convocarán el directorio nacional la próxima semana para definir de qué manera se escoge el candidato del partido y cómo se resuelven las diferencias con Marta Lucía Ramírez quien considera que los parlamentarios son unos enmermelados del Gobierno.