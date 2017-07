¿Paga Santos porque trinen bien de su Gobierno?

.

En redes sociales empezó a circular la imagen de un contrato que hizo la Imprenta Nacional por $71.340.000 para la difusión de contenidos requeridos por el Ministerio de las TIC, el ministro y sus proyectos en sus cuentas de Twitter.

Congresistas del Centro Democrático empezaron a cuestionar el contrato y aseguraron que "Santos paga por trinar". Dicen además que uno de los influenciadores sería Harold Rodríguez, conocido en Twitter como ‘Haroletto’, que –según los congresistas- recibió pago por denigrar del expresidente Álvaro Uribe y por apoyar al presidente Juan Manuel Santos.

“La situación del Gobierno de Juan Manuel Santos es tan crítica que tiene que pagar por los aplausos”, dijo Hoyos, y pidió a la Contraloría General investigar el contrato.

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública efectivamente el contrato que hizo la Imprenta Nacional existe y es por el valor de 71 millones de pesos con la empresa Brandmen SAS en noviembre del año pasado con duración de 31 días.

El pago es por 37 tuits mensuales, 75 retuits, 37 acciones en Facebook, 37 acciones en Instagram, 75 comentarios mensuales en Facebook y 75 comentarios en fotos de Instagram. Y además se asegura que el contratista debería tener, por lo menos, un grupo mínimo de 30 influenciadores.

Consultados sobre esto, el Ministerio de las Tic aseguró que el contrato fue el año pasado y que se enfocó en la divulgación “de las becas-crédito para cursar carreras relacionadas con tecnologías de la información, los nuevos Puntos Vive Digital y las Zonas WiFi Gratis, teniendo en cuenta que las audiencias jóvenes, público objetivo de estas iniciativas, están en las redes sociales y se buscaba que más colombianos se beneficiaran de las convocatorias ofertadas”.

La cartera aclaró también que el contrato no tiene relación alguna con una conversación en Twitter que tuvo el presidente Juan Manuel Santos con el influenciador ‘Haroletto’, donde este último le dice al mandatario que lo admira. El contrato, fue el año pasado y la conversación citada, de la semana pasada.

¿Es normal contratar influenciadores?

Mauricio Jaramillo, experto en nuevas tecnologías, explicó a Caracol Radio que un influenciador es una persona que “tiene la capacidad de influir en las decisiones de otros” y que no necesariamente es un famoso.

Para él, el pago por influenciadores es relativo. “Fueron más o menos 300 o 400 interacciones por 71 millones de pesos. Puede ser caro si no hay estrategias o puede ser muy barato. En publicidad tradicional eso serían tres avisos en una revista y no se cuestiona. Pero la capacidad de los influenciadores es muy grande, porque llegan a unas audiencias específicas”, dijo.

Y agregó: “71 millones de pesos por unas 400 interacciones podríamos decir que no es un costo exagerado”.

También consultado, José Carlos García, director Digital de Caracol Radio, explicó que un influenciador es una persona que ayuda “de manera orgánica a hablar o a comentar sobre un tema que le interese a quien esté pagando por esa campaña”.

Resaltó que esto no es ilegal, pero que la “zona gris” está en el tema de los precios, pues no hay una lista de precios. “Lo cual hace que a las personas les pueda parecer escandaloso ese tipo de servicios que se pueden dar en digital”.

Por último manifestó que le parece lógico que el ministerio de las TIC busque hacer campañas de influenciamiento, pues va con su público.

Hay importantes omisiones y/o exageraciones. . Si bien el contrato es cierto, no es verdad que sea originario del presidente Santos (sino del Ministerio TIC), no es verdad que el objeto sea trinar bien del gobierno (el objeto era divulgar la convocatoria a unos programas específicos) y no es verdad que sea reciente (se ejecutó el último mes del 2016).