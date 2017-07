Condenado por asesinar a sus dos hijas podría quedar en libertad

Casi un año después de que el Congreso aprobara la modificación del artículo 307 del código de procedimiento penal modificado por la ley 1786 del 2016, los jueces de la Republica se aprestan a dar libertades masivas y beneficiar con la excarcelación a quienes estén en prisión por más de un año sin que se les haya resuelto su situación jurídica, incluso los condenados que hayan apelado su sentencia.

Ese es el caso de Ricardo Enrique González Tovar que fue condenado a 45 años y 8 meses de prisión por el asesinato de sus hijas de 10 y 15 años, él apeló la sentencia y podría salir en libertad condicional debido a que la sala penal del Tribunal de Manizales no ha fallado en definitiva su caso.

Gonzales ha permanecido 6 años en la cárcel. El caso lo dio a conocer su ex esposa, quien teme que estando libre pueda agredirla, pues fue una de sus víctimas, "me pidió una última oportunidad para no divorciarnos. Como dije que no, me propinó 26 puñaladas y apuñaló a nuestras dos hijas, Natalia y Sofía de 15 Y 10 años respectivamente. Ambas murieron, yo me salvé". Los hechos sucedieron el 21 de junio de 2011 en Puerto Salgar, Cundinamarca.