Oposición de Ecuador pide reconsiderar el archivo al pedido de juicio a Glas

El movimiento opositor Creando Oportunidades (Creo, centroderecha) presentó hoy una solicitud para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) reconsidere su decisión de archivar el pedido de juicio político contra el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

Hace una semana, el CAL archivó, por mayoría de votos, un pedido de grupos de oposición para llevar a un juicio político a Glas, a quien consideran responsable político de hechos ocurridos en los sectores estratégicos, en los que ahora se investigan casos de corrupción.

Tras entregar la petición de reconsideración en la Secretaría de la Asamblea, el legislador Fabricio Villamar dijo que con ella buscan "darles, de alguna manera, una segunda oportunidad para que no defrauden a los ecuatorianos".

"Tienen en sus manos suficientes pruebas y solamente se pronunciaron por una", dijo en referencia a que no se admitió un documento relacionado con un caso llamado Caminosca, que se investiga en EE.UU. y que, según la oposición, podría vincular a Glas con el caso de supuestos sobornos de la constructora Odebrecht.

Ese documento no tendría validez jurídica según un laudo arbitral presentado en la sesión del CAL.

"La única posible prueba de relación directa de responsabilidad del Vicepresidente no tiene validez, ya que fue obtenida de manera ilegal y no puede constituir prueba alguna en el marco del debido proceso", afirmó el pasado martes el presidente de la Asamblea, José Serrano, tras el anuncio del archivo.

Señaló entonces que el archivo de la petición respondió a que esta incumplía con los requisitos exigidos por la ley.

Con cinco votos a favor por parte de legisladores oficialistas y dos en contra de opositores, el CAL decidió archivar el juicio, aunque ello no cerraba la posibilidad de que se presente otra solicitud similar contra Glas, según admitió Serrano.

La decisión de archivo del juicio político contra Glas se dio pocas horas después de que el Vicepresidente acudiera a la Fiscalía a rendir una versión como parte de las investigaciones en torno al caso Caminosca, en el que indaga presuntos actos de corrupción.

Tras rendir su versión, Glas reiteró que la publicación de esa información buscaba afectar "el proceso electoral y la honra de las personas".

Recordó que en febrero acudió a la Fiscalía para pedir que "comiencen todas las investigaciones y poder determinar cuál era la fuente de esta información de una supuesta red de pagos ilícitos, relacionada con una empresa fiscalizadora ecuatoriana que estaba siendo adquirida por una empresa internacional".

La oposición, según el segundo mandatario, no ha "podido presentar ni media prueba partida por la mitad porque no la tienen, sencillamente porque no existe", dijo.

El vicepresidente insistió hoy en que acudirá a declarar cuantas veces sean necesarias para esclarecer los casos que se indagan y, en esa línea, confirmó que irá el próximo 9 de agosto a la Fiscalía para dar su versión en el proceso de investigación que adelanta el Ministerio Público sobre el caso Odebrecht.

La fiscal Diana Salazar dijo hoy que no solo se ha llamado a rendir su versión a Glas sino a otros funcionarios para recabar versiones en torno a procesos de contratación.

Por otra parte, Glas dijo hoy desconocer los negocios privados que mantenía su tío, Ricardo R. -en arresto domiciliario para investigaciones por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht-, con el gerente general de Telconet, Tomislav Topic.

Según el diario El Comercio, Topic "reconoció que entregó 5,7 millones de dólares en servicios de internet, enlaces de datos y servicios de data center a Televisión Satelital, compañía de Rivera que fue allanada por la Policía el pasado 2 de junio".

Topic dijo al diario que este monto fue por un "canje" y no por pago de sobornos. "El señor (Rivera) nos hizo unos contactos en dos negociaciones: una con Odebrecht, que no se terminó, y otra con unos inversionistas chinos para el cable submarino", sostuvo, según publica el diario.