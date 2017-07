Argentina asegura que el diálogo con R.Unido por Malvinas "está avanzando"

El canciller argentino, Jorge Faurie, aseguró hoy que el diálogo con el Reino Unido por las islas Malvinas "está avanzando" y que ambos países hablaron de "enriquecer la relación" que los une, un camino que ve posible mientras no se discuta la soberanía del archipiélago.

En una entrevista con el diario Infobae, Faurie informó que se mantienen con "continuidad" contactos con la nación europea en asuntos como la cooperación en la Antártida o "el tema de los vuelos", después de que el pasado diciembre ambos países llegaran a un "principio de entendimiento" para incrementar la frecuencia de vuelos desde territorio continental argentino a Malvinas.

No obstante, Faurie vinculó hoy el éxito de estas negociaciones relacionadas con las Malvinas a que se lleven a cabo "de manera pausada" y no se toquen "susceptibilidades" como la soberanía de las islas, una cuestión en la que "ninguno quiere modificar su posición".

El ministro de Relaciones Exteriores restó importancia a la polémica generada después de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no se reunieran en la pasada cumbre del G20 como finalmente estaba previsto, ya que "dialogaron en varias oportunidades", aunque no "sentándose en una silla a solas".

Faurie defendió el perfil bajo adoptado con respecto a las Malvinas, con el argumento de que debe "crecer" la relación entre los dos Gobiernos y de ese modo el diálogo sea "más productivo".

Argentina y Reino Unido se enfrentaron por el control de las islas en una guerra que comenzó el 2 de abril de 1982 y concluyó el 14 de junio de ese mismo año con la rendición del país suramericano y un saldo de 649 muertos argentinos, 255 británicos y 3 isleños.

El país austral reclama la soberanía de las Malvinas desde 1833, cuando quedaron bajo dominio británico.