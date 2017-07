Ecuador destaca la importancia de la integración regional en su política

Ecuador destacó hoy la importancia de la integración regional en su política estatal, durante la tercera mesa de diálogos con miras a la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021.

El director de Integración Regional de la Cancillería, Diego Ribadeneira, recordó que en la Constitución de Ecuador se determina que la integración, especialmente con América Latina y el Caribe y con los países vecinos, "constituye un objetivo estratégico" de la política externa del país.

En la cita de hoy se recordó que Ecuador es socio fundador de la Comunidad Andina de Naciones desde 1969 y actualmente ejerce la Presidencia Pro-Témpore de ese organismo.

Además, se señaló que intervino activamente en el proceso de constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con sede en Quito, y que forma parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

En la cita, la vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Katalina Barreiro, manifestó que la integración se basa en tres ejes: comercial, económico y migratorio.

De su lado, el coordinador de Unasur de la Cancillería, Emilio Izquierdo, hizo una síntesis de la historia de la organización regional y afirmó que el bloque constituye un sistema de integración "que tomó como punto de partida lo político y lo social", señala el escrito de Cancillería.

El Subsecretario General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Adrián Bonilla, dijo que "la integración no es una alianza, se levanta sobre temas específicos, políticos y económicos. Mientras no estemos integrados no podremos decir que somos una economía del mundo", señala el comunicado de Cancillería.

El encuentro contó con la participación de instituciones públicas, organizaciones y actores sociales, quienes manifestaron sus opiniones con el propósito de establecer acuerdos sobre temas de interés de la política exterior.

La próxima mesa de trabajo se llevará a cabo el 1 de agosto en la ciudad costera Guayaquil, y en ella se abordará la temática del comercio exterior, inversión y desarrollo.