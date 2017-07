Acusados de Cumhuriyet rechazan acusación vinculada a trama golpista

Los empleados y periodistas del diario turco Cumhuriyet, juzgados en Estambul por "colaboración con organizaciones terroristas", han denunciado hoy que la Fiscalía les atribuye una mezcla imposible de delitos, al achacarles vínculos tanto con una cofradía islamista como con grupos marxistas.

En la segunda sesión del juicio, que se abrió ayer tras una espera de más de ocho meses, que once de los acusados han pasado en prisión preventiva, el redactor jefe del diario, Murat Sabuncu, rechazó todo vínculo con el predicador exiliado Fethullah Gülen, el punto central de la acusación.

El Gobierno turco acusa a Güllen de estar detrás del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 e imputa a Cumhuriyet mantener lazos con su cofradía, que define como "Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)".

Pero Sabuncu recordó que ya en 2011 fue uno de los 100 intelectuales que firmaron como autores solidarios de un libro prohibido por atacar a la cofradía, entonces aún aliada del Gobierno, y denunciar su infiltración en la Administración.

El autor real de este libro, encarcelado entonces durante un año, fue el periodista Ahmet Sik, juzgado ahora como parte del equipo de Cumhuriyet, y nuevamente en prisión preventiva.

El abogado Bülent Utku, otro de los detenidos, expuso que la Fiscalía centra su acusación en los vínculos de Cumhuriyet con la cofradía gülenista, pero "dado que esto nadie se lo cree", ha decidido agregar también lazos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda izquierdista, y finalmente con grupos ultramarxistas.

"Cuando llegué a la cárcel me preguntaron por el delito del que se me acusa, y cuando dije 'Colaboración con FETÖ y PKK', me dijeron que eso era imposible. Resolvieron poner solo FETÖ", narró Utku durante su defensa hoy.

Subrayó que la Fiscalía registró llamadas telefónicas entre los acusados y personas a las que más tarde se les encontró la aplicación de la mensajería Bylock en sus móviles, utilizada por 215.000 personas en Turquía y supuestamente desarrollada para los miembros de la cofradía.

Pero Utku recordó que tras el golpe fallido, los propios asesores militares del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fueron destituidos por supuestos lazos con las redes de Gülen.

"Quién sabe cuántas veces el presidente habló con ellos", concluyó el jurista.