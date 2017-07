Crisis en Universidad estatal de Honduras sigue afectando a miles de alumnos

La crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por la exigencia de estudiantes, desde hace casi un mes, de que la rectora Julieta Castellanos renuncie al cargo, afecta hoy a miles de alumnos, y a algunos se les ha cancelado el segundo período académico.

Grupos de estudiantes aglutinados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) mantienen su protesta con la ocupación de edificios en los centros de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, según las autoridades de la UNAH.

La rectora anunció este martes que los estudiantes del centro universitario de Tegucigalpa no perderán el segundo semestre, que debe terminar la primera semana de agosto, pero si está en riesgo el tercero, que debería iniciar en septiembre.

Castellanos reiteró a periodistas que no renunciará al cargo, y responsabilizó al Partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina el expresidente hondureño Manuel Zelaya, a los jesuitas y a la diputada Doris Gutiérrez, del Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata, de apoyar las protestas del MEU.

Gutiérrez negó este martes que este implicada en la protesta del MEU y pidió a la rectora que presente pruebas de su participación en las acciones de los universitarios.

"Estoy sorprendida, no sé de dónde vienen esos señalamientos, me extraña de ella porque la he considerado una persona analítica y siempre he valorado su accionar en la universidad", dijo la parlamentaria a los periodistas.

Castellanos aseguró, además, que las protestas de los estudiantes están "infiltradas" por conductores de autobuses y taxis, así como activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y miembros de barras de equipos de fútbol.

La rectora lamentó que el MEU haya convocado una protesta, denominada "Día de Capuchas", para este martes en las instalaciones de la UNAH en Tegucigalpa, algo que considera es aprovechado por "personas ajenas" a la universidad para infiltrarse.

Castellanos ha señalado en varias ocasiones que los jóvenes que protestan con tomas de edificios y otras manifestaciones "son caprichosos" y están involucrados en actividades políticas partidistas.

Las autoridades universitarias han pedido al MEU que desaloje los edificios de la UNAH para no seguir afectando el segundo período académico, que fue cancelado hace dos semanas en el campus de Choluteca, sur de Honduras.

Sin embargo, el MEU mantiene este martes bloqueado los accesos al edificio administrativo de la universidad en Tegucigalpa y otros portones de la institución para exigir la renuncia de Castellanos y que se cancelen los requerimientos judiciales contra otra veintena de universitarios acusados de usurpación de bienes públicos.

Los estudiantes son acusados de irrumpir el 24 de abril de 2017 en el edificio administrativo de la UNAH, donde al parecer se enfrentaron a golpes con los guardias de seguridad.

El pasado día 19, un grupo de universitarios presentó al Congreso Nacional una propuesta para solucionar la crisis en la casa de estudios superiores que ha dejado en pausa a la institución, que el viernes pasado expulsó, por 5 años, a 19 estudiantes que irrumpieron en el centro en mayo pasado para apoyar una protesta del MEU.

La propuesta de los estudiantes contempla separar de su cargo a Castellanos y nombrar una comisión de transición en la universidad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó la semana anterior su preocupación por la crisis en la UNAH e instó a los estudiantes y las autoridades a desarrollar un "diálogo pacífico". ACAN