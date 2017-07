Plataforma web acercará propuestas de los chilenos a los partidos políticos

Un proyecto llamado "Vota Inteligente", lanzado por la Fundación Ciudadano Inteligente, permitirá que las propuestas de los ciudadanos lleguen a las candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales y legislativas de Chile del próximo 19 de noviembre.

El propósito de esta plataforma es llevar "las inquietudes y las preocupaciones de la ciudadanía al centro del debate electoral y que las candidaturas se pronuncien respecto de ellas", explicó Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente.

"Y eventualmente, en el caso de que existan propuestas que sean afines a sus proyectos políticos, que los partidos se comprometan de forma pública con esas propuestas y a ejecutarlas en caso de que resulten electos", precisó.

Los ciudadanos podrán hacer sus propuestas ingresando en la web de la plataforma, en la que podrán crear un usuario y, siguiendo unas instrucciones, identificar un problema y hacer su propuesta.

Otra forma de elaborar las propuestas será de manera colectiva, mediante una guía de generación de propuestas ciudadanas que ayude a grupos de personas, vecinos, familiares, amigos o compañeros de curso a reunirse y, en conjunto, identificar un problema común y buscar cómo solucionarlo.

Los ciudadanos también podrán apoyar propuestas que no hayan generado ellos mismos, compartirlas y promoverlas entre las candidaturas o entre los demás ciudadanos.

"Creemos que cuando una propuesta se hace colectiva y es producto de un acuerdo, el peso político que tiene para ser recogida por los candidatos, aumenta", destacó Del Favero.

Otro de los proyectos de la organización que están actualmente en funcionamiento es "Partidos Públicos", una plataforma que transparenta "de forma didáctica y amigable" la información que los partidos están obligados a entregar a los ciudadanos respecto a su funcionamiento interno.

Las normas de transparencia de los partidos y esta herramienta son empleadas con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda informarse acerca de lo que está ocurriendo con sus partidos y puedan saber si están cumpliendo con su función.

"Los partidos están llamados para representar a su militancia, a construir un ideario de país y una estrategia de cómo poder ejecutar ese ideario y muchas veces, cuando realizan sus actividades desde la opacidad, a la ciudadanía no le queda claro que eso está siendo así", apuntó Del Favero.

El coordinador de Ciudadano Inteligente señaló que han visto que muchas prácticas de transparencia "a veces no son útiles para la ciudadanía porque no son amigables y no facilitan el conocimiento".

Por ello, "Partidos Públicos" no solo entregará una herramienta a las formaciones políticas para transparentar su información, sino que también la mostrará de una forma que sea comprensible para los ciudadanos.

"Y que de esa forma se pueda ver qué es lo que está pasando con estas instituciones que son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia", finalizó.