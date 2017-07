El Festival de Toronto cerrará su edición de este año con "C'est la vie!"

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció hoy que la edición de este año, que se celebra del 7 al 17 de septiembre, se cerrará con el estreno mundial del film "C'est la vie!", de los directores Olivier Nakache y Éric Toledano.

El director del TIFF, Piers Handling, afirmó hoy un comunicado que, en "C'est la vie!", "los directores han capturado realmente el amor, risa y a menudo caos que se producen cuando planificamos nuestros momentos más importantes".

En el largometraje, Nakache y Toledano cuentan la historia de Max, un empresario cansado de dirigir durante 30 años una compañía de restauración que se enfrenta al desafío de preparar la comida para una boda.

El largometraje está interpretado, entre otros, por Gilles Lellouche, Suzanne Clément, Eye Haïdara y Jean-Pierre Bacri.

El director artístico del TIFF, Cameron Bailey, declaró que "Nakache y Toledano hacen películas que todo el mundo ha adoptado. Estamos encantados en darles de nuevo la bienvenida con su último filme. Será una forma excelente de cerrar el festival".

El TIFF también anunció hoy que además de Nakache y Toledano, en la 42 edición del festival estarán presentes directores y actores como Haifaa Al Mansour, George Clooney, Guillermo del Toro, Stephen Frears, Craig Gillespie, Angelina Jolie, Anurag Kashyap, Sebastián Lelio, Wim Wenders y Joe Wright.

Los organizadores dijeron que entre los filmes que realizarán su estreno mundial en el programa de Galas del festival están Breathe", de Andy Serkis; "The Catcher Was A Spy", de Ben Lewin; "Kings", de Deniz Gamze Ergüven; "Mary Shelley", de Haifaa Al Mansour; "The Mountain Between Us", de Hany Abu-Assad, y "Stronger", de David Gordon Green.

Otros estrenos mundiales son: "The Wife", de Björn Runge, y "Woman Walks Ahead", de Susanna White.

En el programa de Presentaciones Especiales, el TIFF realizará el estreno mundial de "The Current War", de Alfonso Gómez-Rejón; "Disobedience", de Sebastián Lelio; "The Guardians", de Xavier Beauvois; "I, Tonya", de Craig Gillespie, y "Submergence", de Wim Wenders.

Además, el festival proyectará películas dirigidas por Angelina Jolie ("First They Killed My Father"), George Clooney ("Suburbicon") y Guillermo del Toro ("The Shape of Water").