Colombiano Hinestroza competirá con "Candelaria" en las "Jornadas" venecianas

El realizador colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza competirá con su cinta "Candelaria" en las "Jornadas de los Autores" de Venecia, sección autónoma en la Mostra veneciana dirigida al cine innovador y a las producciones independientes.

Hinestroza (Quibdó, 1975) narra en "Candelaria" la historia de una pareja de ancianos en la Cuba de la década de 1990 que encuentra un impulso a sus vidas, marcadas por la inercia, en una cámara de vídeo analógica, a través de la cual comienzan a observarse.

La cinta de Hinestroza es una de las doce que componen la sección oficial de las Jornadas, publicada hoy y entre las que destaca "M", el debut como directora de la actriz francesa Sara Forestier.

También "Looking for Oum Kulthum", el nuevo trabajo cinematográfico de la artista iraní Shirin Neshat, "León de Plata" en 2009 por "Zanan-e bedun-e mardan".

Completan la selección "Volubilis", del marroquí Faouzi Bensaïdi; "The Contagion"; de los italianos Matteo Botrugno y Daniele Coluccini; "Longing", del israelí Savi Gabizon; "Life Guidance", de la austríaca Ruth Mader, y "L'equilibrio", del italiano Vincenzo Marra.

También "Eye On Juliet", del canadiense Kim Nguyen; "Dove cadono le ombre", de la italiana Valentina Pedicini; "The Taste of Rice Flower", del chino Pengfei, y "Samui Song", del tailandés Pen-ek Ratanaruang.

Dentro de la sección "Miu Miu Women's Tales" la actriz estadounidense Chloë Sevigny mostrará su corto "#13 Carmen", sobre la cómica Carmen Lynch.

La de este año es la XIV edición de las "Jornadas de los Autores", una sección paralela a la Mostra y que surgió en 2004 para centrarse en "la innovación, la investigación, la originalidad expresiva y la independencia productiva".