Mike Tyson se negó a que los abusos sexuales determinaran el resto de su vida

Han pasado solo unos años desde que el boxeador Mike Tyson dejara boquiabierta a la opinión pública al hablar abiertamente de los abusos sexuales que había sufrido en las calles de su Brooklyn natal cuando solo era un niño de siete años. Hasta entonces, el neoyorquino no se había atrevido a compartir con nadie tan grave incidente, que se produjo entre 1972 y 1973, ni siquiera para denunciarlo ante la policía.

Ahora, el ya retirado deportista ha vuelto a recordar tan duro momento para, sorprendentemente, asegurar que la experiencia no le dejó secuelas emocionales de ningún tipo. En ese sentido, y a diferencia de otras víctimas que requieren asistencia psicológica para superar el trauma, el estadounidense ha querido dejar claro que lo sucedido no marcó en absoluto su existencia y, menos aún, sus sueños de convertirse en el mejor púgil del mundo.

"No era asunto de nadie. Lo que pasó no me hace menos hombre. Nunca se lo dije a nadie. No me hace sentirme incómodo, es algo que ocurrió, simplemente. No tuvo un gran impacto en mi vida. Creo que conseguí dejarlo atrás durante mi época como luchador", indicó en una entrevista al canal deportivo ESPN haciendo referencia a los 20 años de su vida que dedicó al boxeo profesional.

De hecho, el estadounidense está convencido de que el lamentable episodio contribuyó de alguna forma a su fortaleza mental y le sirvió para aprender a una edad temprana cómo gestionar la presión que posteriormente viviría en el cuadrilátero y en su condición de personaje público. Tanto es así, que Tyson atribuye parte de su éxito pugilístico a la ira que tenía acumulada tras ese y otros muchos contratiempos vividos a lo largo de los años.

"Puede que sí [cargara con esa rabia], definitivamente. No hay duda de ello. Si lo pones en esa perspectiva, sí. Nadie va a poder conmigo nunca más", añadió en la misma conversación.

Por otro lado, hay que recordar que las más de tres décadas de Mike Tyson en la vida pública han estado marcadas por un sinfín de escándalos y polémicas. En 1992, el exboxeador era condenado a una pena de 6 años de prisión por la violación de una modelo de 18 años, aunque fue puesto en libertad tres años después por buena conducta.

En 2003, el ahora intérprete era acusado de varios delitos tras un violento altercado en Nueva York y, poco después, se declaraba en bancarrota pese a haber amasado una fortuna de 300 millones de dólares en el transcurso de su carrera. Esta delicada situación financiera fue una de las causas, junto a su evidente mal estado de forma, que le llevaron a anunciar su retirada definitiva en el año 2005.