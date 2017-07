Presidente hondureño defiende proyecto de fomento turístico ante críticas

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió hoy su proyecto de ley para incentivar el turismo y que ha sido criticado por expertos fiscales.

La iniciativa, denominada Ley de Fomento al Turismo, enviada el día 18 al Parlamento hondureño, beneficiará desde el pequeño hasta el más grande inversionista de la "la industria sin chimenea", dijo Hernández, en una comparecencia ante la prensa.

Aseguró que acompaña al proyecto de ley porque participan "desde los más chiquitos restaurantes (...) hasta los grandes", y señaló que la iniciativa permitirá "dispensar los impuestos como incentivos" en las futuras inversiones.

El Gobierno dejará de captar unos "160 millones de dólares" en 18 años, pero espera que esa industria pueda generar "en 18 años más de 4.000 millones de dólares", apuntó Hernández.

El gobernante pidió que los dejen trabajar, luego de conocer que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) instó este lunes al Parlamento hondureño a no aprobar el proyecto al considerar que es "injustificado" aumentar los beneficios a este sector.

"Si los mismos que están criticando esta decisión tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, ahora déjennos a nosotros trabajar, y bienvenidos los cuestionamientos", subrayó.

En un comunicado, el Icefi indicó que el proyecto propone "mecanismos que beneficiarían a desarrolladores privados con financiamiento y concederles tierras expropiadas".

Según el ente, esos incentivos son "injustificados" porque el sector turismo "ha gozado por mucho tiempo de privilegios fiscales, sin evidencia de ser una fuente real de generación de empleo e inversiones de calidad".

Ante ello, Hernández aceptó que es posible que el proyecto sea reformado en el Congreso Nacional.

"No estoy negando la oportunidad de revisarlo, solo hay que hacer algo, porque no podemos estar sentados en una joya y no sacarle provecho para que tengamos más empleo, más circulante en Honduras, porque el pueblo necesita más empleo y ese es mi trabajo", añadió.

Señaló que el proyecto de ley está enmarcado en el Programa Nacional de Desarrollo Económico Honduras 20/20, que impulsa el Gobierno.

"Trazamos una hoja de ruta y dijimos: bueno, vamos a dispensar los impuestos como incentivo, pero en las futuras inversiones, no para atrás" (retroactivo), apuntó.

El programa Honduras 20/20 es una iniciativa público privada orientada a generar 600.000 puestos de trabajo durante cinco años (2016-2020) mediante la promoción de cuatro sectores clave en los que Honduras tiene una fuerte ventaja competitiva: turismo, textiles, manufactura intermedia y servicios de apoyo a negocios.

"De los seis rubros de la economía nacional que estamos perfilando en el plan de empleo de Honduras 20/20, el turismo es el que más impacto en empleo nos va a generar", agregó.

El gobernante hondureño destacó que Honduras tiene playa y sol y "un gran potencial en el tema arqueológico", con el parque arqueológico de Copán, patrimonio de la humanidad que guarda un gran petroglifo, y la ancestral Ciudad Blanca, que fue habitada por una civilización aún no determinada.

Honduras también posee potencial en el turismo colonial, de culturas vivas y el aviturismo, acotó el mandatario hondureño.