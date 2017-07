Trump baraja para la presidencia de la Fed a Yellen y a Gary Cohn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja para la presidencia de la Reserva Federal (Fed, banco central) a su actual responsable, Janet Yellen, y a su principal asesor económico en la Casa Blanca, Gary Cohn, informó hoy The Wall Street Journal.

En una entrevista al diario, Trump declaró que no nominará a nadie hasta finales de año, pero entre sus favoritos están Yellen, cuyo mandato expira en febrero próximo, y Cohn, que ejerce de director en el Consejo Económico Nacional.

Aunque el presidente vertió críticas contra la Fed y Yellen al final de su campaña electoral, este puntualizó que tiene "mucho respeto por ella" y que "ciertamente" es candidata a dirigir el banco central otros cuatro años.

"Me gusta, me gusta su conducta. Creo que ha hecho un buen trabajo. Me gustaría ver que las tasas de interés permanecen bajas. Históricamente, ha sido una persona de tasas bajas", afirmó Trump.

No obstante, consideró que es "pronto para tomar una decisión" y apuntó también a su principal asesor económico, Cohn, quien es expresidente de Goldman Sachs y tiene a sus espaldas una carrera de 26 años en la firma.

El antiguo ejecutivo de Wall Street tiene la misión de buscar al próximo responsable de la Fed, pero desde que la Casa Blanca le hizo el encargo en junio, algunos analistas habían comentado su propio potencial para el puesto.

Trump, que estuvo acompañado por Cohn en la entrevista, declaró que su asesor no lo sabía aún pero también lo barajaba como candidato, a pesar de cree que "le gusta lo que está haciendo ahora mismo".

"Conozco a Gary desde hace mucho tiempo, pero he ganado respecto por Gary trabajando con él, así que Gary, sin duda, estaría en el conjunto", añadió el mandatario.

Cohn y otros funcionarios gubernamentales dijeron al diario que está centrado en su trabajo actual, pero sus excompañeros desgranaron que ha desarrollado "un aprecio por el poder de la Fed durante su larga carrera en Wall Street, y por la relativa independencia del banco central" mientras está en Washington.

Además de Yellen y Cohn, Trump manifestó su interés por otros "dos o tres" nombres, que no reveló.