La CE da un ultimátum a Facebook, Twitter y Google por sus condiciones de uso

La Comisión Europea (CE) advirtió hoy de que si Facebook, Twitter y Google+ no ofrecen compromisos satisfactorios para adaptar sus condiciones de uso a las normas europeas, se emprenderá una acción colectiva contra ellas por parte de las autoridades nacionales de protección del consumidor.

"Me temo que no les daremos otra oportunidad. El próximo paso en el procedimiento en caso de que no haya una respuesta satisfactoria será lanzar una acción coordinada", dijo hoy la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Las tres compañías debían proporcionar antes del 20 de julio una serie de compromisos a la Comisión para adaptar sus términos y condiciones de uso a las leyes europeas de protección de los consumidores, después de que Bruselas y las autoridades nacionales de protección de los consumidores les enviasen una carta en noviembre del año pasado pidiéndoles medidas.

Tras reunirse con las empresas en marzo, en junio les pidieron precisar sus primeras propuestas, en particular, en relación con la limitación de su responsabilidad hacia el consumidor, con la información que proporcionan sobre las condiciones del contrato, y sobre el proceso para notificar contenido ilegal.

Sin embargo, hasta el 20 de julio solo dos de las tres compañías habían respondido, mientras que una tercera pidió más tiempo, hasta el 4 de agosto, para presentar compromisos, indicó Jourova, quien no precisó cuál es cada una.

Ahora la Comisión está analizando las propuestas recibidas y "presionando" para que la tercera compañía envíe las suyas y, una vez concluido este estudio, determinará si son satisfactorias y, de lo contrario, se pondrá en marcha la acción coordinada por parte de las autoridades de los Estados miembros.

Esta sería dirigida por la Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Control del Fraude de Francia, que ha liderado la cooperación entre las autoridades nacionales.

"Continuaremos con el diálogo, pero no eternamente", dijo Jourova, quien advirtió de que empieza a "estar impaciente".

La comisaria no precisó cuál sería la fecha límite para emprender la acción coordinada, aunque los cambios por parte de las firmas deberían ser efectivos en otoño.

La titular de Justicia y Consumidores señaló que "en los términos y condiciones de estas compañías americanas hay varias condiciones muy desfavorables para los consumidores europeos" y advirtió de que "si quieren hacer grandes negocios utilizando los beneficios de operar en el mercado europeo tienen que cumplir con las reglas europeas de protección del consumidor".

La Comisión critica que las empresas exijan a los usuarios acudir a los tribunales en California (Estados Unidos) para resolver sus quejas y les insta, por otra parte, a cumplir la ley europea de lucha contra las estafas, comprometiéndose a eliminar promociones fraudulentas y otro tipo de campañas falsas.